»Tænk, hvis han scorer på Bernabeu. Så kender jeg et land, der kommer til at stå på den anden ende«

Mandag 28. januar blev vi vidne til et måske historisk skifte i fodboldens verden. En spinkel, men lynhurtig angriber trådte op på et podium i Barcelona for at møde pressen. Smilet var bredt, der var thumbs up, og der blevet taget selfies med de fremmødte fans.

For i et transfervindue, der så navne som Gonzalo Higuain og Frankie de Jong lave prominente klubskifter for astronomiske beløb, vil man om 20 år måske se på en handel mellem Shanghai SIPG og Espanyol for små 18 millioner kroner som den mest bemærkelsesværdige.

For de 18 millioner hentede Espanyol topscoreren fra den kinesiske liga, Wu Lei. Hvor stor indflydelse den handel kan få for fremtidens fodboldbillede, blev illustreret, da seertallene for Espanyols, med al respekt, middelmådige opgør mod Villarreal i begyndelsen af februar tikkede ind. 174.000 seere i Spanien. 40 millioner i Kina.

»Han er kongen af kinesisk fodbold og i den grad af Shanghai. En lokal helt, der har vokset sig fra at være en lille fugleunge til at være landsholdets guldfugl. Han er den bedste spiller i landet og den første kineser til at blive topscorer i den hjemlige liga i 12 år«, siger Mads Davidsen, der i mange år har været teknisk direktør i Shanghai SIPG og har et nært kendskab til Wu Lei.

Selv om en tidligere træners beskrivelse af ham som Kinas Diego Maradona nok er en anelse overilet, har den 27-årige angriber en reel chance for at slå igennem i europæisk topfodbold som den første spiller fra Kina. Allerede i sin anden kamp skaffede Wu Lei et straffespark til Espanyol, som førte til udligning i en kamp, holdet endte med at vinde 2-1.

Siden har han startet inde i tre kampe, og den fine start blev i lørdags kronet med en scoring i Espanyols 3-1-sejr over Valladolid. Det var den første scoring af en kineser i spansk fodbold nogensinde.

»Der har været flere køb af ’mr. T-shirt’ i de seneste fem år, hvor en europæisk klub har købt en spiller og gjort det ud fra nogle marketingprincipper og så krydset fingre for, at der også faldt noget fodboldmæssigt af. Jeg tror, at den her transfer for første gang i 10-15 år også er en fodboldmæssig beslutning«, siger Mads Davidsen.

Kineserier Tre spillere i Europa Zhang Yuning, angriber, 22 år. Blev som 18-årig købt af hollandske Vitesse i 2015 og spillede 24 kampe på to sæsoner. I 2017 købte West Bromwich ham for ca. 50 mio. kr. Efter to fejlslagne og tidligt afsluttede lejeophold i Werder Bremen og ADO Den Haag skiftede han i januar tilbage til den kinesiske liga. Zheng Zhi,midtbane, 38 år. Efter flere år med succes i Kina skiftede han som 26-årig landsholdsanfører til Charlton i 2007. Der fik han også succes og var fast mand, inden han i 2009 skiftede til skotske Celtic. Her var han en enkelt sæson, før han vendte hjem til Guangzhou Evergrande, hvor han var med til at vinde syv mesterskaber i træk. Sun Jihai, back, 41 år. Sun Jihai blev den første kineser i engelsk fodbold, da han sammen med Fan Zhiyi blev udlejet til Crystal Palace i 1998. Fire år senere købte Manchester City ham for ca. 20 mio. kr., og senere på året blev han kåret til årets spiller af fansene. Sun Jihai var en fast del af truppen med 130 kampe, indtil Sven-Göran Eriksson ankom og i stedet foretrak en ung Vedran Corluka. I 2009 drog han hjem til den kinesiske liga.

Mads Davidsen beskriver Wu Lei som en hurtig angriber, der også er en god afslutter. Men farten og evnen til at løbe dybt er de primære kvaliteter. De kvaliteter har han fået mulighed for at vise fra start, og han har allerede vundet respekt hos holdkammeraterne.

»Da han ankom, forventede vi, at der ville gå noget tid, før han kom i gang, fordi han ikke havde spillet i et stykke tid og skulle bruge noget tid for at vænne sig til en ny liga. Vi regnede ikke med, at han ville være så afgørende så tidligt«, siger holdkammeraten Sergi Darder ifølge Marca.

Buy Wu Lei shirt

Det er ikke tilfældigt, at det første, man bliver mødt af på Espanyols webshop, er et billede af en smilende 27-årig kinesisk angriber ved siden af trøjen med nummer 24. Eller at der i bunden af hans præsentationsartikel på klubbens hjemmeside er et link med teksten: ’You can already buy Wu Lei shirt’.

For der er et andet og ganske væsentligt aspekt i Wu Leis ankomst til det spanske. Et, der sætter store tegneseriedollartegn i øjnene på klubbens ejere, der selv er fra Kina.

Det kan ikke komme som en overraskelse, at der med 40 millioner seere til en kamp mod Rayo Vallecano nok skal blive solgt nogle Wu Lei-trøjer i Espanyols webshop med kurs mod Kina. Den fidus har lillebrorklubben i Barcelona fået øje på.

Til hjemmekampen mod Huesca 22. februar var der således gjort klar med en særlig udgave af Wu Leis spillertrøje, hvor navnet både er skrevet på engelsk og med kinesiske bogstaver.

»Kina er et kæmpe marked. Med det store økonomiske potentiale er der altid nogen, som vil tage en chance med kinesiske spillere. Men hidtil er der ikke nogen af dem, der har fået nævneværdig succes på banen. Spillerne skal først tage af sted, når de er gode nok. Og der er Wu Lei det første navn i den her generation, som er det. Tænk, hvis han scorer på Bernabeu for eksempel. Så kender jeg et land, der kommer til at stå på den anden ende«, siger Mads Davidsen.

Hvis vi ikke har en superstjerne, vil kinesisk fodbold aldrig komme længere end Asien. Det er lige så vigtigt som den generelle udvikling af kinesisk fodbold, at vi finder og udvikler en stor stjernespiller Du Zhaocai, sportsminister i Kina

I 2013 var det ifølge flere kilder ved at blive Danmark, der blev ramt af Wu Lei-feberen fra østen. Efter at Wu Lei i en træningskamp mod Ståle Solbakkens udvalgte i FC København havde sat ild til banen, fik de daværende danske mestre øjnene op for ham.