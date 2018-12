Det kinesiske fodboldprojekt er meget mere end bare sport

FOR ABONNENTER

I 2002 var Kina for både første og hidtil sidste gang deltager ved en VM-slutrunde. Et stolt øjeblik for en stor nation, men alligevel en deltagelse med en blandet smag i munden for kineserne, da de kvalificerede sig primært, fordi Japan og Sydkorea var automatiske deltagere som værtsnationerne i 2002, og derefter måtte Kina forlade turneringen efter gruppespillet – uden at have scoret et eneste mål.