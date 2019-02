Hvem bliver den næste? Det hører ligesom med til at være fodboldtræner, at man bliver fyret

I Hobro kom fyring nummer fire i Superligaen i denne sæson. Peter Sørensen, tidligere fyret i to klubber, træder til som afløser for Allan Kuhn, tidligere også fyret i Malmö FF.

ALEXANDER ZORNIGER mandag. Allan Kuhn torsdag. Hvem bliver den næste? Fyresedlerne sidder åbenbart løst hos sportscheferne i Superligaen, hvor klubberne nu kan se, hvad vej vinder blæser, og nogle risikerer ikke at kunne leve op til målsætninger og forventninger for sæsonen. Før vinterpausen røg Morten Wieghorst i AaB og Claus Nørgaard i SønderjyskE. Fire er én færre end rekorden på fem i en sæson. Senest i 1999-2000 blev fem trænere sat fra bestillingen. Gode folk som Jens Plambech i OB, Ole Fritsen i Vejle, Peter Rudbæk i AGF. Ole Mørk i AB og Kim Brink i FCK.

Superligaen 22. runde Fredag 19.00 AaB-SønderjyskE (TV3 Sport 1) Lørdag 16.00 Vejle-FCN (TV3 Sport 1) Søndag 12.00 Hobro-Esbjerg (TV3 Max) 14.00 AC Horsens-OB (Eurosport 2) 16.00 AGF-FCM (Canal 9) 18.00 Brøndby-Randers FC (3+) Mandag 19.00 FCK-Vendssyssel FF (TV3 Sport 1)

PETER RUDBÆK HAR engang sagt noget om, at man ikke er en rigtig træner, før man har prøvet at blive fyret. Det hører ligesom med til faget, må vi forstå. Men bliver man så en bedre træner for hver gang, man bliver sat fra bestillingen i utide? Allan Kuhn, nu færdig i Hobro, blev også fyret i Malmö FF. Kort efter at han havde ført klubben til mesterskabet. Kuhn er afløst i Hobro af Peter Sørensen. Han er blevet fyret i AGF og i Silkeborg IF efter en dårlig start i 1. division.

ALLAN KUHN ER skuffet. Men han accepterer og respekterer klubbens beslutning, når holdet ligger sidst i tabellen, har han sagt. Sådan er det at være cheftræner. Det er de barske realiteter. Der er altid én, det falder tilbage på, når der er mangel på resultater – træneren. Peter Sørensen ved, hvordan det er at spille nedrykningskampe, når grundspillet er afsluttet i den bedste fodboldrække. Han prøvede det sidste år med SIF - og kiksede altså.

PETER SØRENSEN overtager et hold, der ikke har vundet i de seks seneste kampe og har i den serie blot scoret en enkelt gang. Hobro-holdet har egentlig forsvaret sig og arbejdet godt nok i mange kampe. Det giver imidlertid for få point. Og det er svært for en hvilken som helst træner at skabe gode resultater med et hold, der vel ligger, som der er kvalitet til i truppen. Som den legendariske, østrigske mestertræner Ernst Happel sagde engang: Man kan ikke lave æsler om til fine rideheste. Men man kan måske få æslerne til at løbe lidt stærkere«.

STÅLE SOLBAKKEN er blevet fyret to gange. I 1. FC Köln og i Wolverhampton. Vi kan også sætte krydser ud for Kasper Hjulmand. Fyret i Mainz 05. Som nævnt Thomas Thomasberg og Claus Nørgaard. Glen Riddersholm blev fyret i AGF, Jakob Michelsen i svenske Hammarby, David Nielsen i norske Stømsgodset. Mange af dem vil mene, at klubberne overreagerede, manglede tålmodighed, og at fyringerne var urimelige.

Man skal have været tæt på, fulgt med i det daglige arbejde, haft viden om trænerens forhold til spillerne m.v. for udefra at kunne spille meget klog på, om en fyring er berettiget. Alt kan ske. Vi husker bl.a., at da svenskeren Roland Nilsson afleverede FCK-holdet på 1.-pladsen i december 2011 med et pointgennemsnit på 2,17, fik han en fyreseddel i julegave af klubben. Hvad skete der lige dér dengang?

KENNETH ANDERSEN afløste Jess Thorup og ligner en succes i FC Midtjylland. Andersen kan foruden at nyde de gode resultater i Superligaen være glad og stolt over, at det U19-hold, som han styrede, inden han blev cheftræner, fører sig flot frem i Europa. Godt 1.800 tilskuere, blandt dem et væld af scouter, agenter og spioner, så FCM slå AS Roma ud af ungdommens svar på Champions League, Uefa Youth League, med samlet 5-3. Hold øje med navne som Oliver Olsen, Nicolas Madsen, Gustav Isaksen, Nikolas Dyhr og Antonis Martis. De træner også med førsteholdstruppen.