Danmarks hurtigste mand sætter rekord to dage i træk

Atletik. For anden dag i træk satte Benjamin Lobo Vedel dansk rekord ved et indendørsstævne i Arkansas. Efter 21,37 sek. i et indledende heat på 200 meter fredag løb den 21-årige aalborgenser den dobbelte distance på 46,11 sek., hvilket er en forbedring af hans egen rekord på favoritdistancen på 3 hundrededele sekund og årets næsthurtigste af en europæer. Benjamin Lobo Vedel deltager dog ikke ved EM i næste uge, fordi han satser på den amerikanske universitetsfinale om to uger. Stævnet havde også deltagelse af Kristoffer Hari, der satte personlig rekord på 200 meter med 21,33 sek. og nu er nummer fire på alle tiders danske rangliste efter Vedel, Morten Jensen (21,17 sek.) og Benjamin Hecht (21,28 sek.).

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen har delt værelse under opholdet i Australien, og ganske passende endte de også med at dele placeringen som nummer 9 ved Australian Ladies Classic Bonville, der er årerts anden på Ladies European Tour. Marianne Skarpnord vandt sin tredje turnering på LET med en score på 8 slag under par, hvilket var 7 bedre end de to danskere, der hver tjente ca. 40.000 kr.

Ishockey. Toronto Maple Leafs vendte 0-3 til en sejr på 6-3 i det canadiske NHL-opgør med Montreal Canadiens. Torontos danske målmand, Frederik Andersen, bidrog med 32 redninger til sejren, der afsluttede en serie på tre nederlag i træk.

Fodbold. Da Lionel Messi scorede FC Barcelonas 3 første mål i 4-2-sejren over Sevilla og Simon Kjær, var det karrierens hattrick nummer 50 for den 31-årige argentiner, der sluttede af med at lægge op til Luis Suarez mål til 4-2. 44 gange har han scoret mindst tre mål i en kamp for FC Barcelona, mens det er sket 6 gange på det argentinske landsholdet. Messis første hattrick var i 2007 mod Real Madrid, men i fem af kampene har han scoret flere end tre gange. Rekorden er de 5 mål, Messi scorede i en Champions League-ottendedelsfinale mod Bayer Leverkusen i 2012.

Fodbold. Men sit 11. ligamål i denne sæson skød Christian Gytkjær sig op på tredjepladsen på topscorerlisten i Polen, der toppes af spanieren Angulo med 14 mål, senest sejrsmålet til 2-1 for Gornik Zabrze mod Zaglebie Sosnowiec. Gytkjær scorede til resultatet 2-0 på straffespark, da Lech Poznan besejrede Legia Warszawa, der nu er 7 point efter topholdet Lechia Gdansk. Af Gytkjærs 11 mål er de 10 scoret i Lech Poznans hjemmekampe.