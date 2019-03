Den sensationelle olympiske mester er blevet en middelmådig døgnflue

33-årige Anne Dalum er erklæret pacifist og ville rejse til Syrien for at hjælpe en ngo med at genopbygge Rojava-regionen. Inden hun nåede så langt, kontaktede hendes far PET, og kort efter konfiskerede politiet hendes pas. I dag fortryder hendes far. Misbrug af pasloven, mener advokat.

