Bube løber sig videre ved EM på næstsidste mandat

Atletik. Trods en tredjeplads i sit indledende heat kom Andreas Bube videre til semifinalen i 800 meter løb ved indendørs-EM i Glasgow. Bube løb på 1.48,33 min. i det første af de fem heat, men da ingen treerne i de følgende heat var hurtigere, fik han den næstsidste plads i semifinalen, der løbes lørdag.

Baseball. Bryce Harper satte rekord i sin sport, da den 26-årige underskrev en kontrakt med Philadelphia Philles rekord for de kommende 13 år, der indbringer ham 330 millioner dollar eller 2,1 milliarder kroner.

Tennis. Med sin sejr i semifinalen over kroaten Borna Coric på 6-2, 6-2 er 37-årige Roger Federer én sejr fra at vinde karrierens ATP-titel nummer 100. Federer møder i finalen den 20-årige græker Stefanos Tsisipas, der vandt det seneste indbyrdes møde i Australian Open i år med 6-7, 7-6, 7-5, 7-6.

Golf. Efter 4 birdies på de første 9 huller var Lucas Bjerregaard kortvarigt oppe på 4.-pladsen i PGA-turneringen Honda Classic i Palm Beach, Florida, men på sit 12. hul var han i sandet, i vandet og i sandet, inden han lavede den første af to dobbeltbogeys. En god afslutning med 2 birdies og en runde i 68 slag placerer dog Lucas Bjerregaard på en 2o.-plads halvvejs i turneringen.

Johannes Høsflot Klæbo har nu vundet 3 guld i Seefeld. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Skisport. Med den ventede guldmedalje i mændenes langrendsstafet over 4x10 kilometer står Norge foran nationens bedste VM nogensinde. I Seefeld rykkede fjerdemanden Johannes Høsflot Klæbo sikkert fra sin russiske rival på sidsteturen og strøg i mål til Norges 10. guld ved dette VM med et forspring på 39 sekunder. Frankrig fik bronze. Ud over 10 guld har Norge også vundet 4 sølv og 5 bronze i Seefeld, hvor der lørdag og søndag er yderligere to norske guldchancer på 30 km (k) og 50 km (m). Norges hidtil bedste VM var i 2015, da det i Falun i Sverige blev til 11 guld, 4 sølv og 5 bronze.

Fodbold. Sønderjyske har skrevet kontrakt for resten af sæsonen med den 28-årige forsvarsspiller Thomas Juel-Nielsen, der var uden kontrakt efter en sæson i Orange County i den næstbedste række i USA. Dermed genforenes Thomas Juel-Nielsen med Glen Riddersholm, der var hans træner i den halvsæson i foråret 2017, han spillede i AGF.

Atletik. Danmarks første start ved indendørs-EM i Glasgow gav en 10.-plads til 1.500-meterløberen Nick Jensen, der med håret farvet blåt løb i 3.46,40 min. Efter en diskvalifikation i heatet rykkede Nick Jensen fra 7.- til 6.-pladsen, og da heatet var det hurtigste, var han sidste mand udenfor finalefeltet og 0,7 sek. fra tyskeren Karl Bebendof, der tog den sidste finaleplads. »Jeg havde ikke fortjent at gå videre i dag. Jeg havde bare ikke benene. Tempoet frem til 800 (ca. 2:01) og 1000 meter var ikke højere, end at det stadig skulle være nemt, men det kostede åbenbart for meget at gå forbi et par gange undervejs«, forklarede Nick Jensen til dansk-atletik.dk. Andreas Bube løber indledende heat i 800 meter i dag klokken 20.48.

Fodbold. På sin 15-års fødselsdag har Jeppe Kjær skrevet kontrakt for de kommende tre år med AC Horsens. »Vi er stolte over, at Jeppe Kjær har valgt os, og det er vi, fordi han er en rigtig dygtig spiller og en fantastisk dreng. Han lever efter vores værdier og vil dygtiggøre sig hver eneste dag, og han er en legende type, der har det bedst, når han udfolder sin kreativitet på banen«, siger talentchef Claus Troelsen til klubbens hjemmeside.

Motorsport. Michelle Gatting bliver den anden danske kvinde efter Christina Nielsen, der kommer til start i det klassiske 24 timersløb på Le Mans. Gatting er en af tre kvindelige kørere i Kessel Ravings Ferrari, der stiller op i GTE-klassen. Gattings to medkørere er Manuela Gostner og Rahel Frey. Løbet køres 15.-16. juni.

Doping. Alle fem langrendsløbere, der onsdag blev tilbageholdt af politiet under VM i Seefeld for bloddoping, er sat på fri fod igen. Østrigeren Max Hauke, der blev taget på fersk gerning med en nål i armen, hans landsmand Dominik Baldauf, Kasakhstan-stjernen Aleksej Poltoranin samt esterne Andreas Veerpalu og Karel Tammijärv har indrømmet bloddoping med eget blod. Nu venter så efterspillet i form af de åbenlyse dopingkarantæner og retssager.

Fodbold. Vendsyssels anfører, Alexander Juel Andersen, mener, at de danske topdommere skal have mere hjælp. Det siger han til TV3+ efter pokalnederlaget på 0-2 til Brøndby, hvor Vendsyssel fejlagtigt fik underkendt et mål for offside. »Jeg synes, at vi har fin ære af kampen - og vi får også lavet et mål, som på meget ærgerlig vis bliver annulleret. Dommerne ved godt, at den er forkert, men de kan ikke gøre noget ved den nu. De skal have noget mere hjælp, tror jeg«, siger Alexander Juel Andersen. Fejldommen kom efter 73 minutter, da hjemmeholdets Emmanuel Ogude modtog bolden i feltet og hamrede den i mål.

Cheftræner Jens Berthel Askou mener ligefrem, at Vendsyssel er offer for flere dommerfejl end andre hold. »Mange i fodbold-Danmark interesserer sig ikke for os i Vendsyssel FF, og om vi bliver ramt af en dommerfejl. Men begynder vi at brokke os alt for meget, bliver vi bare kaldt for hyklere«, siger Jens Berthel Askou til B.T.

Golf. Joachim B. Hansen er totalt 4 slag under par og dermed i spidsen af 2. runde ved European Tour-turneringen i Oman. Spillet blev dog afbrudt på grund af en sandstorm og der spilles færdig lørdag. Joachim B. Hansen deler føringen med amerikaneren Kurt Kitayama, der undervejs oplevede, at en bold han havde slået op på green, blev taget af stormen og endte i sandbunkeren. Hverken Jeff Winther eller Thomas Bjørn kom i gang med 2. runde.