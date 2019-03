40 år i dag: Magtfaktoren Mikkel Kessler nyder sit nye liv

Professionel boksning i Danmark gik i maj 2013 fra at have bred folkelig interesse til langsomt at blive nichebegivenhed for kendere og særligt interesserede. Årsagen har et navn – Mikkel Kessler.

Københavneren fra Islands Brygge, der fik sin bokseopdragelse hos træner Richard Olsen i Christianshavns Idræts Klubs lokaler i Bådsmandsstræde, boksede i 2013 sin sidste kamp som professionel, da han led sit blot tredje nederlag i 49 kampe til briten Carl Froch efter 12 udmarvende omgange i Londons gigantiske 02 Arena og mistede titlen i forbundet WBA’s supermellemvægtsklasse.

Den rolige, velovervejede Kessler med det skæve og charmerende smil kunne bokse, sælge entrebilletter og pay-per-view-tv-pakker som ingen anden dansker, men valgte i sine tidlige 30’ere pensionen og et liv udenfor det rampelys, han egentlig slet ikke bryder sig om.

Mikkel Kessler var helt afklaret med at skulle starte et nyt kapitel i tilværelsen, men under en træningsrunde med den danske professionelle bokser Abdul Khattab udbrød talentet ifølge et DR-interview: »Hold kæft, hvor er du stadig god«. Og det tændte en velkendt ild i Mikkel Kessler, der langsomt begyndte at træne frem mod et seriøst comeback.

Men drømmen blev kortvarig for den 10-dobbelte verdensmester. Kessler var meldt i superform i 2017, men en træningstur til Sverige satte en uventet stopper for det hele. En borreliainfektion satte ham alvorligt tilbage og gav gener, der havde skadet kroppen så meget, at et comeback på det eneste niveau, Kessler kunne forestille sig – det højeste – blev udelukket i 2017.

Mikkel Kessler vandt sit første titelbælte ved at besejre sydafrikaneren Dingaan Thobela i et opgør om WBC-herredømmet i supermellemvægt i efteråret 2002 i karrierens 30. profkamp. Lærlingetiden var overstået, og siden fulgte udelukkende kampe, hvor der var bælter og millioner på spil.

Særligt opgørene mod Anthony Mundine (2005), karrierens første nederlag til Joe Calzaghe i rekordkulissen på 50.000 tilskuere i Cardiff i 2007 og dobbeltmødet med Carl Froch i 2010 og 2013 står stærkt i erindringerne hos Kesslers titusindvis af fans. Kesslers deltagelse i 2009 i den prestigefyldte Super Six-turnering, hvor han i Californien tabte til Andre Ward, er et vidnesbyrd om, at danskeren også var en international magtfaktor i sin vægtklasse.

Træner Richard Olsen sagde for år tilbage, at Kesslers største styrke ikke ligger i næverne, men i viljen til at lære. Siden sidste tur i ringen har Kessler således blandt andet lært at holde foredrag og dyrke økologiske grøntsager på den gård og jorden, der er rammen om hans og ægtefællen, Lea Hvidts, hjem.

Fra svigermor forlyder det også, at Mikkel Kessler er en utrolig dedikeret og kærlig familiefar. Og snart vokser familien fra 4 til 5