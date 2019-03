Bag om ryggen og det hele: Brillante Axelsen er i All England-finalen

25-årige Viktor Axelsen har allerede vundet verdensmesterskabet, han har vundet Super Series-slutspillet to gange, han er strøget til tops i den traditionsrige landsholdsturnering Thomas Cup og han har også en olympisk bronzemedalje i samlingen.

På cv’et mangler blot en succes i verdens ældste og mest prestigefyldte turnering, All England, der er blevet afviklet siden 1898 og har haft 10 forskellige danske vindere med sammenlagt 20 titler i herresingle.

Den 21. danske triumf kan der stå Viktor Axelsen på. Den sidste europæiske deltager i All England besejrede Kinas forsvarende All England-konge Shi Yuqi (seedet 2) i semifinalen i en tresætsgyser og sørgede dermed for, at Kina for første gang siden 2010 ikke udgør mindst den ene part i herresinglefinalen.

Viktor Axelsen vandt 22-20, 13-21, 21-9 over Shi Yuqi og møder i søndagens finale den topseedede japaner Kento Momota, der blev verdensmester i 2018 ved at slå Shi Yuqi.

I en tæt semifinale med mange opture og færre nedture trak Axelsen fra ved 13-13 i første sæt og vandt fem bolde i træk, inden den 23-årige kineser vandt fire bolde på stribe. Axelsen trak sig derefter sejrrigt ud af en duel over vanvittige 38 slag og blev siden den lille i en hidsig netduel.

Axelsen og Shi Yuqi leverede begge på verdensklasseniveau og danskeren sikrede sig sættet 22-20 efter ombolde, da kineseren to gange slog bolden få millimeter ud af 6,1 x 13,4 meter store bane.

Der var mange tætte dueller ved nettet. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Danskerens niveau dalede i andet sæt, hvor Shi Yuqi efter flere danske fejl kom foran 11-6. Axelsen skiftede derefter sko, da en indlægssål tilsyneladende irriterede ham – og kom på 11-11. Kineseren fandt på ny sin rytme og bragte sig foran 15-12. Ved 17-13 havde Axelsen mistet fokus, agerede rådvildt og tabte sættet 21-13.

Momentum skiftede hurtigt i tredje sæt og via 6-2 kom Axelsen uden de store anstrengelser og med et nærmest magisk slag bag om ryggen foran 11-3. Et polster som en spiller med Axelsens klasse og kondition ikke smider i et tredje sæt, hvor karrierens første All England-finale er på spil.

Nok hentede Shi Yuqi hurtigt tre point, men Axelsen hamrede og smashede løs og kunne efter over en times spil tilføje den endnu unge karriere endnu et højdepunkt efter 22-20, 13-21, 21-9. Sejren kom på den anden af 12 matchbolde.

Det er 20 år siden, en dansk herresingle senest har vundet All England. Efter sin triumf i 1999 var Peter Gade i finalen igen i 2004, men tabte til en opkomling ved navn Lin Dan, der udviklede sig til at blive verdens bedste spiller nogensinde. Jan Ø. Jørgensen var seneste danske finalist i 2015, da han tabte efter tre hårde sæt til kineseren Chen Long.