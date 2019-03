Viktor Axelsen når en ny milepæl med sejr i tæt danskerduel

Badminton. På intet tidspunkt var der flere end 4 points forskel på de to danskere, men det var 6.-seedede Viktor Axelsen, der fik flest i en tæt og velspillet duel i kvartfinalen i kvartfinalen i All England i Birmingham. Axelsen vandt 23-21, 21-18 over Jan Ø. Jørgensen og er for første gang nogen sinde i semifinalen i den prestigefyldte turnering, hvilket udløste et respektfuldt kram fra den slagne modstander, der spillede bedre end længe og misbrugte en sætbold ved 21-20. I semifinalen venter den 2.-seedede kineser Shi Yuqi, der endnu ikke har tabt et sæt i turneringen. Den anden semifinale står mellem topseedede Kento Momota, Japan og Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der er nummer 15 i verden.

Bordtennis. Jonathan Groth leverede en gedigen overraskelse, da Danmarks pt. højest rangerede spiller besejrede i Champions League besejrede 38-årige Timo Boll, der netop er blevet tysk mester for 13. gang. Groth vandt 12-10, 12-10, 9-11, 12-10 i kampen mellem nummer 23 og 5 på verdensranglisten. Sejren hjalp Groths russiske klub, UMMC til en sejr på 3-1 over Borussia Düsseldorf i den første semifinale. I den sidste kamp var Fang Bo nede med 0-2, men vandt 3-2 over Timo Boll. Jonathan Groth udgør sammen med Michael Maze, DM-finalisterne Anders Lind og Tobias Rasmussen samt den danske mester i damesingle, Stefanie H. Christensen, det hold, DBTU netop har udtaget til det individuelle VM i Budapest 21.-28. april. Jonathan Groth har opnået gode resultater sammen med Patrick Franziska i herredouble, men tyskerne vil have Franziska og Timo Boll til at spille herredouble frem mod OL i 2020, hvorfor Jonathan Groth i steet indleder et makkerskab med englænderen Liam Pitchford, der er bosat i København.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Fodbold. VAR der straffespark eller VAR der ikke straffespark? Det var det helt store spørgsmål efter onsdagens opgør i Champions League mellem Paris St. Germain og Manchester United. I slutminutterne hoppede PSG-spilleren Presnel Kimpembe op for at blokere et skud. Ved første øjekast lignede det et hjørnespark, men dommeren løb ud til sidelinjen og kiggede VAR-billederne igennem. Derpå dømte han det straffespark, som endte med at sende Manchester United videre. Nu har Uefa kommenteret om dommen var korrekt eller ej: »Forsvarspillerens arm var ikke tæt på kroppen, hvilket gjorde hans krop større, og derfor blev bolden stoppet på sin vej mod mål. Derfor dømte dommeren straffespark«, skriver Uefa på deres hjemmeside.

Golf. På en delt 22.-plads er Jeff Winther blot 4 slag efter den førende trio halvvejs gennem European Tour-turneringen Qatar Masters. Thomas Bjørn kom liga akkurat inden for cutgrænsen, men er med 1 slag under par blot 7 slag efter franske Mike Lorenzo-Vera samt sydafrikanerne Justin Harding og George Coetzee, der deler føringen. Joachim B. Hansen havnede 2 slag uden for finalefeltet, Søren Kjeldsen brugte 3 slag for meget og Mikkel Mathiesen, der havde kvalificeret sig gennem en amatørturnering, blev nummer 140 af de 142, der gennemførte.

Fodbold. 67-årige Claudio Ranieri er ansat som træner for resten af sæsonen i AS Roma, der torsdag fyrede Eusebio Di Francesco som konsekvens af det samlede nederlag i Champions League-ottendedelsfinalen mod FC Porto. Inden ansættelsen af Ranieri, der blandt andet var i Roma 2009-2011 og gjorde Leicester til engelsk mester i 2017, skilte klubben sig også af med sportsdirektøren Ramon Rodriguez Verdejo med tilnavnet Monchi, der havde været i Roma siden 2017 efter 17 år som sportsdirektør i spanske Sevilla.