United udnytter både VAR og amatørfejl af milliardærklubben til endnu en CL-sensation

Var Ajax’ udesejr over Real Madrid en sensation? Nåh, så bliver det svært at sætte ord på Manchester Uniteds bedrift, da Paris SG blev helflugtet ud af Champions League i et sindsoprivende VAR-drama på Parc des Princes.

For Manchester United vandt returkampen 3-1 på et kontroversielt straffespark i overtiden og er dermed videre i turneringen, hvilket er intet mindre end en sportslig katastrofe for den storsatsende franske hovedstadsklub.

Det blev 3-3 sammenlagt og dermed vandt Manchester United på reglen om flest scorede udebanemål, godt hjulpet på vej af et par himmelråbende amatørfejl.

Betingelserne var ’håbløse’

Betingelserne var ellers noget af det nærmeste, man kan komme på ’håbløse’ for det ellers revitaliserede United-hold, der med 0-2 i den første kamp havde lidt det hidtil eneste nederlag med Ole Gunnar Solskjær som manager.

Udover den karantæneramte Paul Pogba måtte United undvære - tag lige en dyb indånding - de skadede Ander Herrera, Nemanja Matic, Antonio Valencia, Anthony Martial, Juan Mata, Alexis Sanchez, Jesse Lingard og Matteo Damian samt en syg Phil Jones.

Det efterlod United med en reservebænk, der talte uprøvede akademispillere som 19-årige Tahith Chong, 18-årige Angel Gomes, 17-årige James Garner og 17-årige Mason Greenwood, men inde på banen var der alligevel klasse nok til at levere det utænkelige.

110 sekunder gik der, før bolden lå i Paris SG-målet efter en fadæse, der gav minder om en dansker med en historie på både Parc des Princes og i Manchester United.

I 1984 blev Jesper Olsen nikket en skalle på det franske nationalstadion i EM-slutrundens åbningskamp mellem Frankrig og Danmark, og i 1986 leverede han en navnkundig aflevering til en spansk scoring, da Danmark blev slået ud af VM-slutrunden.

Den tyske højreback hos PSG Thilo Kehrers aflevering på tværs af egen banehalvdel fik ikke helt samme konsekvenser, men det pustede da liv i kampen, at Romelu Lukaku udnyttede gaven til at score sit femte mål i tre kampe.

En tysk aflevering til en belgier i en kamp mellem en fransk og et engelsk hold. Jo, Champions League er et internationalt foretagende. 11 nationaliteter var repræsenteret i de to startopstillinger, der talte to franskmænd og brasilianere i overtal med fem.

Lukaku scorede to mål for tredje kamp i træk

Den ene franskmand, stjerneskuddet Kylian Mbappe, stod 9 minutter senere for oplægget til en spansk udligning af Juan Bernat, der ved anden stolpe blot skulle sparke bolden over stregen.

1-1 og så skulle United score to gange for at gå videre, men to mål er lige for tiden en specialitet for Romelu Lukaku, der havde scoret to mål i begge Uniteds Premier League-kampe i sidste uge mod Crystal Palace (3-1) og Southampton (3-2).

Og to mål nåede Lukaku op på efter en halv time, da Gianluigi Buffon lavede PSG’s anden himmelråbende amatørfadæse i kampen ved at tabe et langskud fra Marcus Rashford lige ud for fødderne af den målsøgende belgier.

Unitedbacken Eric Bailly blev efter 36 minutter ’flået ud’, som det hedder når en spiller udskiftes tidligt efter en skidt indsats, og så var der også en portugiser i spil med Diogo Dalot, der kom ind til sin bare anden europæiske kamp for United.

Paris SG havde bolden mest, sådan cirka to tredjedele af tiden, men United pakkede sig og lurede på den ene chance, der kunne fuldende endnu et sensationelt comeback et døgn efter Ajax’ havde gjort ’det umulige’ ved at eliminere Real Madrid.

Kylian Mbappe leverede endnu et bevis på sin unikke kunnen, da han med en hælaflevering bag om eget støtteben spillede Angel Di Maria fri til en scoring, der bare aldrig kom til at tælle, fordi argentineren var en meter offside, inden han løftede bolden over David De Geas viftende parader.

Juan Bernat var tæt på en forløsende udligning efter 83 minutter, da han fra en spids vinkel ramte stolpen, og så satsede Solskjær ellers ved at sende de offensive teenagere Tahith Chong og Mason Greenwood på banen.