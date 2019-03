Ajax gjorde det mod Real Madrid: Her er de fire største comebacks i Champions Leagues historie

Brølet i 95. minut

Det største. I alle tiders mest vanvittige Champions League-kamp formåede FC Barcelona at gøre det nærmest umulige mod Paris SG. 1/8-finalen i foråret 2017 blev indledt med en 4-0-føring til PSG fra det første opgør, og da Edinson Cavani fik reduceret til 3-1 på Camp Nou efter en time skulle Barça score tre gange i slutfasen. Målene kom – og kom sent på dramatisk facon, da Neymar scorede til 4-1 og 5-1 i 89. minut og på et omdiskuteret straffespark i tillægstiden, inden Sergi Roberto skrev sig ind i historien ved at springe frem mod et indlæg og lige akkurat få styret bolden i mål til 6-1.

Milans mestre ydmyget

Deportivos bedste. Med spillere som Juan Carlos Valeron og Mauro Silva tog spanske Deportivo La Coruna i begyndelsen af 00’erne skalpe på stribe i Europa. Klubbens bedste sæson kom i 2003/2004, da endestationen blev semifinalerne. Forinden havde galicerne rejst sig i kvartfinalen mod AC Milan med blandt andre Jon Dahl Tomasson, Andrea Pirlo og Paolo Maldini. Italienerne havde vundet første opgør 4-1, men allerede ved pausen af returkampen førte ’Superdepor’ 3-0 og var dermed videre på udebanemål. Frans afsluttende 4-0-mål var i sig selv ydmygende for de forsvarende CL-mestre.

Roma holdt balancen

Svendestykket. Roma leverede i sidste sæsons kvartfinale mod Barcelona den måske største taktiske præstation i Champions League i nyere tid. Romerne havde tabt 4-1 i første opgør, men i returkampen mestrede de den vanskelige balance mellem defensiv og kontrolleret offensiv mod den catalanske angrebsmaskine, der i løbet af opgøret blot havde fire afslutninger. »Vi gjorde det, da ingen troede på os«, forklarede 1-0-skytten Edin Dzeko. Danielle De Rossi øgede på straffe efter en time, inden Kostas Manolas’ hovedstød sikrede 3-0 og avancement på flest scorede udebanemål.

Messi viste vejen

Ny Milan-nedtur. Otte gange er det sket, at et hold er kommet videre i Champions League efter at have tabt det første knald eller fald-opgør med to mål. Kun tre gange er det sket uden at der har været udebanemål involveret. Manchester United gjorde det mod Olympiakos i 2014 og Real Madrid i 2016 mod Wolfsburg. De to 3-0-sejre sættes dog til vægs af Barcelonas 4-0-triumf mod AC Milan i 1/8-finalen i 2013. Lionel Messi havde med to mål i 1. halvleg udlignet samlet, inden David Villa og Jordi Alba cementerede sejren.