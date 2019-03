Schöne om sit mål: »Jeg havde ikke regnet med, at den gik direkte ind«​

Med et fantastisk mål til 3-0 og to lige så forrygende oplæg var Dusan Tadic Ajax’ helt store spiller i den sensationelle 4-1-sejr over Real Madrid på Bernabeu.

Serberen blev naturligvis kåret som ’Man of the Match’.

»Det er nok den bedste fodboldkamp, jeg nogen sinde har spillet. Vi slog den best klub i verden. Jeg er meget stolt og jeg tror, vi gjorde en masse mennesker glade. I fodbold skal bare også slappe af og nyde spillet«, sagde den 30-årige Tadic i et tv-interview.

Tadic lavede som optakt til 2-0-målet en detalje, som den tidligere Real Madrid-stjerne Zinedine Zidane havde gjort til et af sine varemærker, da han lavede en pirouette med bolden klæbet til fodsålerne.

»Vi har et godt hold og spiller god fodbold. Zidane har altid været min favoritspiller. Måske har jeg set for mange klip med ham«, sagde Tadic om sit glansnummer.

Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix Zinedinae Zidane var det store forbillede for Ajax-serberen Dusan Tadic, der blev Man of The Match mod Real Madrid.

Træneren Erik ten Hag var naturligvis også begejstret over præstationen, der satte en Champions League-rekord. Ajax er det første hold, der er gået videre i knockoutfasen efter at have tabt på hjemmebane.

»Det var tæt på perfektion. Over to kampe havde vi definitivt fortjent at gå videre. Jeg nød helt og aldeles at se mit hold til aften«, sagde Erik ten Hag.

Ajax er i kvartfinalen i Champions League for første gang 2003. Dengang var der ingen danske spillere i klubben, der gennem tiden har haft 26 af slagsen og nu råder over 3 i Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen.

Sidstnævnte sad på tribunen under kampen mod Real Madrid, men højrebacken kommer tættere på holdet i den forestående kvartfinale, eftersom førstevalget på pladsen, Noussair Mazraoui, fik en advarsel, der udløser karantæne i den første kvartfinale.

Frisparksmål af den danske rekordmand

Lasse Schöne scorede sit andet Champions League-mål i denne sæson som højdepunktet på en fabelagtig kamp af den 32-årige midtbanespiller.

»Det var en fantastisk aften. Hver gang vi rørte bolden i anden halvleg, blev der råbt olé fra tilskuerne. Det oplever man nok ikke så tit«, sagde Lasse Schöne til TV3+.

Han forklarede også, at han selv havde bedt om at komme ud, hvilket skete lige efter han direkte på et frispark ude fra venstre side havde sendt bolden i kassen til 4-1.

»Jeg ser målmanden står i det korte hjørne, så jeg sparkede på mål mod det lange hjørne og håbede at den måske kunne ramme en på vejen, men at den gik direkte ind, havde jeg ikke regnet med«, erkendte Lasse Schöne, der i sidste uge spillede sin kamp nummer 270 for Ajax og dermed er den udenlandske spiller med flest kampe for klubben.

»Det betyder alligevel en del. Statistikker er ikke min stærke side, men det er jeg alligevel stolt af«, sagde Lasse Schöne om rekorden, som han har taget fra landsmanden Søren Lerby.