Ajax leverer en vild sensation og sender Real Madrid ud af Champions League

To udskiftninger på grund af skader

Lucas Vazquez måtte skadet forlade banen efter 29 minutter til fordel for Gareth Bale, og efter en god offensiv aktion måtte også Vinicius Junior kort efter med en skade forlade banen, hvilket sendte Marco Asensio i aktion.

Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix I første halvleg ramte indskiftede Gareth Bale stolpen, men i anden halvleg brændte waliseren et par gevaldige chancer i den underholdende fodboldkamp.

I første halvleg ramte indskiftede Gareth Bale stolpen, men i anden halvleg brændte waliseren et par gevaldige chancer i den underholdende fodboldkamp. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Gareth Bale ramte stolpen efter et af sine karakteristiske gennembrud på venstrekanten, og så toppede Real Madrid en kedelig statistik. Det var 8. gang i Champions League-sæson, Real Madrid havde haft et forsøg på målrammen, hvilket kun Manchester City kan matche.

Men så måtte mægtige Real Madrid da kværne de hollandske udfodrere efter pausen? Jo, de prøvede, trykkede på, og Karim Benzema forsøgte med en akrobatisk afslutning, men Ajax blev lige så insisterende ved med at producere chancer med godt, direkte og opfindsomt kontraspil med Dusan Tadic som et sprudlende omdrejningspunkt.

Så selvfølgelig var det Dusan Tadic, der med 3-0-scoringen hamrede det næstsidste søm i den fodboldformede ligkiste, som den argentinske Real Madrid-træner Santiago Solari nu risikerer at blive båret ud i en af de kommende dage efter det tredje nederlag i træk.

Tadic hamrede med venstrebenet bolden op i det ene målhjørne som afslutning på endnu et perfekt kontraangreb, som blev startet af Noussair Mazraouis glidende tackling.

Den situation afstedkom dog et par minutters afbrydelse, da bolden var centimeter fra at have været ude over sidelinjen, men efter at have spolet og studeret situationen fra alle tilgængelige kameravinkler, sagde dommerne bag VAR-systemet god for scoringen.

Håbet blev tændt i 2 minutter

Så havde Real Madrid en halv times tid til at score tre gange, og der gik 8 minutter, inden Marco Asensi tændte et lille håb med en yderlig afslutning, der gik i mål via den ene stolpe.

Uha-uha. Et af de berømte Real-comebacks lurede måske? Men kun i 2 minutter. Så sparkede Lasse Schöne et frispark ude fra den ene side. Måske havde han set Courtois stod lidt langt ude? Måske var det et indlæg, der blev lidt for højt? En kendsgerning er det i hvert fald, at bolden sejlede hårdt over alle de sort- og hvidklædte samt grønklædte Courtois og udspilede maskerne i sidenettet til en 4-1-scoring, der definitivt knuste de forsvarende Champions League-mestre.