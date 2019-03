Ajax vil udnytte Ramos' karantæne

Det er en stor fordel for Ajax, at Real Madrids anfører, Sergio Ramos, har fået karantæne, siger Ajax’ træner.

Den hollandske danskerklub Ajax satser stærkt på at kunne udnytte Sergio Ramos fravær, når holdet møder Real Madrid på Bernabéu tirsdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Real Madrids forsvarsspiller og anfører, Sergio Ramos, har fået to spilledages karantæne for et bevidst gult kort, og han er derfor suspenderet fra tirsdagens kamp.

Spørger man Ajax’ træner, Erik ten Hag, er Real Madrids hold ikke det samme uden Ramos på banen, og det har Ajax tænkt sig at udnytte til fulde.

»Ramos er Real Madrids chef på banen og i de bageste rækker. Hans fravær er uden tvivl et taktisk tab, men også mentalt. Det er et tab, som Real Madrid helt sikkert vil komme til at mærke. Holdet kommer slet ikke til at være det samme, som hvis Ramos var på banen«, siger Erik ten Hag.

Nacho Fernandez forventes at erstatte Sergio Ramos plads i forsvaret, hvor han skal spille side om side med Raphaël Varane.

Ramos fik det gule kort - hans tredje i turneringen - for et frispark mod danske Kasper Dolberg, da Ajax og Real Madrid tørnede sammen i ottendedelsfinalen i Champions League 13. februar.

Real Madrid vandt 2-1 på udebane mod Ajax. Efterfølgende sagde Ramos til pressen, at han bevidst var gået efter at få et gult kort, så risikoen for at få karantæne senere i turneringen ville være mindre.

På Twitter trak spanieren siden hen udtalelserne tilbage, men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) valgte alligevel at åbne en sag mod den spanske landsholdsspiller.

28. februar kunne Uefa på sin hjemmeside oplyse om Sergio Ramos karantæne.

ritzau