Lige om lidt mister Søren Lerby endnu en af sine rekorder

Lasse Schönes næste kamp gør ham til udlændingen med flest kampe for AFC Ajax.

Søren Lerby havde en fantastisk fodboldkarriere, der bød på trofæer, titler, rekorder og en usædvanlig bedrift.

Ingen anden dansk fodboldspiller har scoret så mange mål i en europæisk sæson som de 10, der gjorde Lerby til topscorer i Europa Cuppen for mesterhold i 1979-1980.

Lerby skrev desuden fodboldhistorie, da han i 1985 først spillede Danmarks afgørende VM-kvalifikationskamp mod Irland i Dublin og samme aften optrådte som indskifter på Bayern Münchens hold i en pokalkamp på udebane mod Bochum.

Med 9 nationale mesterskaber, 5 med Ajax, 2 med PSV Eindhoven og 2 med Bayern München, samt sejren i Europa Cuppen for mesterhold med PSV Eindhoven i 1988 var Søren Lerby danskeren med flest titler, indtil han i 2000 blev overgået af Peter Schmeichels 10 mesterskaber.

Og lige om lidt mister Søren Lerby endnu en af sine trods alt noget mindre profilerede rekorder.

Jeg er meget stolt af rekorden. Jeg er øverst på en flot liste Lasse Schöne

Når Lasse Schöne spiller sin næste kamp for AFC Ajax, vil han nemlig overgå Søren Lerby, der fra 1975 til 1983 spillede 269 kampe for den hollandske klub.

Lasse Schöne Klubkarriere Periode Klub Kampe/mål Himmelev-Veddelev Ungdom Tåstrup B70 Ungdom -2002 Lyngby Ungdom 2002-06 Heerenveen -/- 2006-08 De Graafschap 74/16 2008-12 NEC Nijmegen 125/33 2012-19 AFC Ajax 269/62

Det antal nåede Schöne, da han søndag blev indskiftet i det sidste kvarter af Ajax’ 5-1-sejr over Den Haag i Eredivisie, og Schöne har dermed sin første chance for at blive ene om rekorden i onsdagens pokalsemifinale på udebane mod Feyenoord og Nicolai Jørgensen.

»Det føltes lidt underligt, for jeg ville gerne være startet inde, men jeg er meget stolt af rekorden. Jeg er øverst på en flot liste«, sagde Lasse Schöne til De Telegraaf, da han havde tangeret rekorden.

32-årige Lasse Schöne har opnået sine kampe i løbet af sine syv sæsoner i klubben, der er hans fjerde i Holland efter Heerenveen, hvor han aldrig fik debut på 1.-holdet, De Graafschap og NEC Nijmegen, og det bliver til i hvert fald yderligere en, eftersom Schöne har forlænget sin kontrakt med Ajax til sommeren 2020.

Lerby er stadig den mest scorende

I alt har Schöne spillet 332 kampe i den bedste hollandske række, men det er stadig Lerby med 206, der har spillet flest ligakampe for Ajax. Her er Schöne på 191, mens de resterende er spillet i pokalturneringen (17) og i europæiske turneringer (58).

Når Schöne overgår Lerbys antal kampe, bliver han ikke bare danskeren, men udlændingen i det hele taget, der har spillet mest for danskerklubben over dem alle.

AFC Ajax 26 danskere med kampe og mål 1975-83 Søren Lerby 269 92 2012-19 Lasse Schöne 269 62 1975-81 Frank Arnesen 209 75 2010-13 Christian Eriksen 162 32 2012-16 Viktor Fischer 111 33 2016-19 Kasper Dolberg 105 43 1981-84 Jesper Olsen 103 27 2007-10 Dennis Rommedahl 86 15 2012-14 Christian Poulsen 80 1 1979-81 Henning Jensen 75 8 1982-84 Jan Mølby 73 11 2011-15 Nicolai Boilesen 73 1 1998-00 Jesper Grønkjær 70 16 2006-08 Kenneth Perez 66 26 1991-94 Dan Petersen 55 8 2012-16 Lucas Andersen 54 4 1980-82 Sten Ziegler 47 1 1999-00 Brian Laudrup 38 15 1997-98 Ole Tobiasen 35 2 1997-98 Michael Laudrup 30 13 2018-19 Rasmus Nissen Kristensen 21 0 2014-15 Niki Zimling 12 0 1969-70 Tom Søndergaard 10 2 1991-93 Johnny Hansen 10 0 1987-87 Jan Sørensen 6 1 2006-07 Michael Krohn-Dehli 4 0 Kilder: afc-ajax.info og wikipedia Vis mere

Med 26 spillere er Danmark i det hele taget det ikke-hollandske land, der har haft flest spillere på førsteholdet i Ajax. Surinam er nummer to på den liste, men flere af spillerne fra den tidligere hollandske koloni i Sydamerika som Edgar Davids, Stanley Menzo og Aron Winter endte med at repræsentere Holland i landsholdssammenhæng.

Søren Lerby bevarer dog en anden af sine rekorder fra Ajax-tiden i formentlig en rum tid endnu. Med sine 92 mål for klubben er han stadig klubbens mest scorende dansker foran Frank Arnesen (75 mål), Lasse Schöne (62) og Kasper Dolberg (43).

På den liste er der dog flere udlændinge foran Lerby, blandt andre finnen Jari Litmanen med 133 og en vis Luis Suarez fra Uruguay, der frem til 2011 scorede 111 mål for Ajax, inden karrieren fortsatte i Liverpool og FC Barcelona.

Alle tiders mest scorende Ajax-spiller er Piet van Reenen med 279 foran Johan Cruyff med 271.