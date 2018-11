Forynget gigant med stor dansk tradition er på vej tilbage Ajax er ubesejret i europæiske kampe i denne sæson og kan med en udesejr over AEK Athen gå videre i Champions League for første gang i 13 år.

At Ajax som påstået i overskriften er en gigant med stor dansk tradition, er forholdsvis nemt at dokumentere.

Amsterdamsche Football Club Ajax er en af blot 5 klubber, der har vundet alle de 3 europæiske klubturneringer, klubbens 4 finalesejre i den fornemste, Champions League eller Europa Cuppen for mesterhold, overgås kun af 5 andre storklubber, Real Madrid (13), AC Milan (7), Bayern München (5), FC Barcelona (5) og Liverpool (5), og med 33 mesterskaber og 18 pokaltitler er Ajax den suverænt mest vindende klub i Holland.

En historik med 26 spillere og endda en cheftræner i Morten Olsen for 20 år siden gør AFC Ajax til den udenlandske klub med flest danskere spillere nogen sinde.

Rutinerede spillere hentet udefra

Men så er der den med det foryngede, og her skurrer det måske lidt i ørerne at høre om et Ajax-hold, der tæller 35-årige Klaas-Jan Huntelaar og 32-årige Lasse Schöne, mens indkøbene til denne sæson talte den nu 30-årige Dusan Tadic og ikke mindst den fra Manchester United tilbagevendte Daley Blind på 28.

Kombinationen af den boblende talentmasse, som altid har kendetegnet Ajax, og flere rutinerede spillere er dog resultatet af en bevidst strategi.

»Ajax har arbejdet virkelig hårdt og brugt flere penge på at holde lidt længere på de største talenter, så klubben står nu med utrolig mange gode unge spillere. Kombineret med ansættelsen af en god træner er det nu ved at lykkes at komme videre«, forklarer John Steen Olsen, der i tre årtier har været klubbens talentspejder i Skandinavien og dermed ansvarlig for købene af bl.a. succeser som Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen og Kasper Dolberg.

3 nederlag i 41 kampe med ny træner

Erik ten Hag blev efter to et halvt år i FC Utrecht cheftræner i Ajax for 11 måneder siden efter fyringen af Marcel Keizer. 48-årige ten Hag har en fortid som forsvarsspiller, primært i FC Twente, og den nuværende udgave af Ajax udmærker sig da også med en imponerende defensiv statistik.

Træningen i Athen før aftenens kamp mod AEK Athen havde deltagelse af cheftræneren Erik ten Hag. Foto: Petros Giannakouris/AP

I 41 kampe med ten Hag som cheftræner har Ajax en målscore på 104-27 og kun 3 nederlag, og i denne sæson har Ajax tabte 1 af 25 kampe (3-0 ude mod PSV Eindhoven), holdt nullet i 17 kampe, spillet 10 europæiske kampe uden nederlag og står på tærsklen til at avancere fra gruppespillet i Champions League for første gang i 13 år.



Koryfæer i klubbens ledelse

En udesejr over AEK Athen i aften vil sende AFC Ajax videre, men mindre kan gøre det, hvis Bayern München senere på aftenen får mindst uafgjort hjemme mod Benfica.

Ajax’ seneste trofæ er dog mesterskabet i 2014, men med bl.a. et par koryfæer som Marc Overmars og målmand Edwin van der Sar i staben af direktører forsøger klubben at genvinde noget af tidligere tiders storhed, der kulminerede med tre finalesejre i træk i Europa Cuppen for mesterhold i 1971, 1972 og 1973.

I de bestræbelser er Lasse Schöne blevet et omdrejningspunkt i sådan en grad, at han med stor sandsynlighed ender som danskeren med flest kampe for klubben. Han har allerede forlænget kontrakten med yderligere en sæson og spiller i aften sin kamp nummer 250 for klubben. Dermed mangler han blot yderligere 20 for at overgå Søren Lerby, der med 92 mål også er klubbens mest scorende dansker foran Frank Arnesen med 75.