En af verdens bedste vender tilbage til den danske liga

Håndbold. En af verdens bedste kvindelige spillere vender tilbage til den danske liga efter fire sæsoner med blandt andet Champions League-titler i Györi i Ungarn. Det er Odense, der har sikret sig den 30-årige hollandske bagspiller Nycke Groot, der tidligere har spillet for både Holstebro og Midtjylland. »Jeg kunne allerede mærke sidste år, at jeg savnede den danske kultur og de venner, som jeg har fået i Danmark«, siger hollænderen, der har underskrevet en toårig kontrakt gældende fra sommeren 2019.

Badminton. 32-årige Christinna Pedersen stopper på det danske landshold. Hendes sidste turnering bliver Swiss Open, hvor hun spiller med doublemakkeren Mathias Christensen. Hun begrunder beslutningen med en ændret livssituation efter at være blevet mor. Karrierestoppet ærgrer sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom. »Det er selvfølgelig et slag for vores resultatmålsætninger og især OL-ambitioner, hvor vi havde håbet på, at Christinna og Mathias skulle kæmpe med om medaljerne, siger Jens Meibom. Christinna Pedersen fortsætter dog med at spille i badmintonligaen.

Tennis. Ved stillingen 3-6, 0-1 i spansk e Garbine Muguruzas favør måtte 37-årige Serena Williams opgive at færdigspille mødet i Indian Wells-turneringen. Williams var blevet ramt af en virus.

Cykling. Den tredobbelte verdensmester i holdforfølgelse på banen Kelly Catlin er pludselig død, 23 år gammel. Catlins dødsårsag er endnu ukendt for offentligheden.

Fodbold. Det gav bagslag for Paris SG at invitere 500 fans til holdets træning søndag. Spillerne blev efter den enorme Champions League-nedtur mod Manchester United i sidste uge mødt med vrede. »En flok svin. Vis os jeres nosser«, lød det blandt andet fra tilskuerne, der uden held blev forsøgt beroliget af anfører Thiago Silva og holdkammeraten Marquinhos.

Fodbold. Der er to mulige debutanter i U21-landstræner Niels Frederiksens trup til de kommende testkampe forud for EM-slutrunden. Det er den FC København-ejede Esbjerg-spiller Carlo Holse og FCK’eren Jonas Wind, der har spillet et utal af kampe sammen i FCK-regi og på U17, U18 og U19-landsholdet, som kan få chancen mod Belgien i Slagelse 20. marts og fire dage senere på udebane mod Frankrig.

Fodbold. FC København formåede via et klumpspilsmål at tage et point med sig hjem fra mødet med FC Nordsjælland i Farum i søndagens 2-2 kamp. Efter scoringen var der tvivl om, hvorvidt Robert Skov ville udbygge føringen på topscorerlisten, eller om målet ville blive vurderet som et selvmål. Efterfølgende krediterede dommeren dog Robert Skov for målet, som FCK-profilen selv kalder for karrierens grimmeste mål. »Jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker ved udligningen. Jeg kæmpede bare for at få ram på den og mener også, jeg fik den over stregen. Heldigvis fik vi under alle omstændigheder udlignet«, siger Robert Skov til FCK’s hjemmeside.