Isfavoritter får oprejsning og skaber fornyet kvartfinalespænding

Badminton: Denne uges World Tour-turnering Swiss Open bliver uden deltagelse af Viktor Axelsen. Den danske stjerne har trukket sig, da han ikke føler sig helt frisk og har brug for mere restitution efter All England. Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil tirsdag eftermiddag. »Jeg vil lade jer vide, at jeg desværre har trukket mig fra Swiss Open i denne uge. Selv om jeg ville have elsket at spille i Basel, fortæller min krop mig, at jeg skal prioritere at blive 100 procent frisk igen«, skriver Viktor Axelsen blandt andet.

Cykling: Warren Barguil pådrog sig et dobbelt brud på en nakkehvirvel, da han mandag styrtede under 2. etape af Paris-Nice. Bruddet vurderes dog ikke som alvorligt, oplyser Barguils hold, Arkea-Samsic. Også Rigoberto Urán (Education First) var uheldig på 2. etape. Han brækkede kravebenet og måtte opereres, men slipper for varige mén. Det siger Uran til cyclingnews.com.

Fodbold: Afløseren for Niels Frederiksen som U21-landstræner skal være på plads inden juni, oplyser DBU’s talentchef til Ritzau. I netop den måned skal det unge nationalmandskab spille EM, men efter slutrunden skal en ny mand overtage styringen med de unge talenter, da Niels Frederiksen stopper i jobbet. I Dansk Boldspil-Union (DBU) er man i fuld gang med at afsøge forskellige afløser-muligheder, men endnu er der ikke noget på plads, fortæller unionens talentchef, Flemming Berg, der arbejder med en nogenlunde fastsat deadline: »Inden 1. juni. Der skal vi helst være på plads. Det vil jeg sige. Vi spiller først vigtige kampe med det nye kuld i september«, siger Flemming Berg.

Formel 1: Motorsport handler om at køre hurtigt, og nu er der endnu større grund til at gøre netop det. Formel 1 genindfører fra denne sæsons første løb i den kommende weekend reglen om, at den hurtigste omgang vil udløse et bonuspoint. Den bonus var sidst i brug i motorsportens kongeklasse fra 1950 til 1959. Pointet vil dog kun blive uddelt, hvis køreren med den hurtigste omgang slutter i top-10 i det pågældende løb. »Hvor mange gange har vi ikke hørt kørerne spørge i radioen, hvem der havde den hurtigste omgang? Nu vil det ikke længere være et spørgsmål om rekorder og prestige, men der vil være en konkret motivation, som vil gøre den sidste del af løbet endnu mere interessant«, siger Formel 1’s administrerende direktør, Ross Brawn.

Brydning: To stjålne madrasser giver store bekymringer forud for et af Europas største brydestævner. Brydeklubben Thor i Nykøbing Falster havde investeret 200.000 kroner i de to kæmpestore madrasser på 12 gange 12 meter, men de når aldrig at komme i brug, for de blev stjålet for to uger siden. Selv om brydeklubben egentlig ikke har økonomien til det, har den valgt at købe nye madrasser til stævnet, der afholdes fredag og lørdag. »Det er en kæmpe risiko, vi tager ved at købe madrasserne, for det er penge, vi ikke har, men vi var nødt til at købe dem, da vi får nationer ind fra hele verden«, siger sportschef Thor Hyllegaard til ritzau og oplyser, at »sagen ligger hos politiet«.