Håndbold: Barcalona-stjernen vil spille hos verdensmestrene

Den tidligere Kolding-spiller Lasse Andersson har efter flere skader omsider stor succes i FC Barcelona. Han havde også håbet på en plads i VM-truppen - og nu kæmper han for at komme på landsholdet.

Nej, han så ikke alle det danske landsholds kampe ved VM-slutrunden i januar.

Men han sad helt fremme i sofaen i lejligheden i den spanske havneby Barcelona, da Frankrig blev udspillet i semifinalen – og Norge i guldkampen i Herning.

Den 25-årige Lasse Andersson, der to gange er blevet kåret til ’bedste unge spiller’ i Champions League, var både ærgerlig, skuffet og sur over, at han ikke fik en plads i den danske trup, der nu omsider – og efter den fjerde finale siden 1967 – har sikret sig status som verdensmestre.

»Jeg ville meget gerne have været med i VM-slutrunden og følte mig også klar og stærk nok til det«, siger Lasse Andersson til Politiken.

»Derfor var det også med ambivalente følelser, jeg fulgte nogle af VM-kampene. Jeg havde været godt spillende i adskillige måneder, men jeg var ikke udtaget til landsholdets oktobersamling, og derfor blev jeg heller ikke udtaget til selve VM. Der er en sammenhæng, det forstår jeg godt – men samtidig var jeg da sur over ikke at være med«.

Han var tættere på OL-holdet

Efter et par langvarige knæskader siden sit skifte fra Kolding-København til Barcelona i sommeren 2016 er Lasse Andersson helt skadesfri.

Han føler sig ’sikker’, kan yde sit bedste, lave præcis det på banen, han ønsker, og derfor oplever han nu stor succes både i Champions League og den nationale liga. Som venstre back og playmaker hos det spanske mesterhold.

»Jeg føler mig strålende tilpas, og det er virkelig rart at have det sådan igen. Spillet fungerer og flyder«, siger Andersson – som sammen med Barca-kammeraterne er nået frem til kvartfinalerne i Champions League.

»En del af min træning havde sigte på at komme med til VM, så det var skuffende, at det ikke lykkedes. For jeg følte, jeg havde noget at give landsholdet. Men da spillerne så vandt VM-guldet, var det noget svært at rejse sig og sige, at jeg kunne have gjort en forskel«.

Lasse Andersson mener ikke, at han kunne have gjort noget anderledes for at styrke sit landsholdskandidatur. Han kunne ikke have trænet grundigere, han kunne ikke have spist bedre. Alt blev gjort på den rigtige måde.

»Men jeg må konstatere, at jeg var tættere på det olympiske hold, som også vandt guld, end jeg var på VM-holdet«, siger venstrebacken, der i 2016 i Rio de Janeiro opholdt sig i byen som en slags ’skjult’ reserve.

TRIUMF. Lasse Andersson (til venstre) Mads Mensah fejrer en dansk scoring i VM-kampen mod Argentina ved slutrunden i Paris i 2017. Lige nu er Andersson ude i 'kulden', men han håber at kunne spille sig tilbage på landsholdet. Foto: Jens Dresling

Bliver det ikke sværere at komme ind i truppen nu, hvor holdet også er blevet verdensmester?

»Det er klart, men det skal jeg overhovedet ikke tænke på. Jeg skal bare fortsætte med at yde mit bedste, og så må det føre til det, det kan. Andet skal jeg ikke spekulere på. Bare spille videre«, svarer Lasse Andersson, der ikke har talt med landstræner Nikolaj Jacobsen siden september.

Lasse Andersson, der i Barcelona har fået selskab af målmanden Kevin Møller – der heller ikke var med i VM-truppen – har kontrakt med Barcelona frem til sommeren 2020. Og endnu er man ikke begyndt at tale om en forlængelse.

»Klubben har i hele det langvarige skadeforløb givet mig den nødvendige tid til genoptræning, og det er mit indtryk, at de er tilfredse med forløbet og med det, jeg præsterer nu. Så jeg regner med, at vi skal tale kontraktforlængelse på et tidspunkt«.

Vil frem til CL-finalen

Klubbens målsætning for denne sæson er at genvinde det spanske mesterskab og sikre sig en plads i Final-4 i Champions League.

»Sidste år røg vi ud til den franske klub Montpellier i ottendedelsfinalen, og det var en slem skuffelse. I år skal vi frem til finalestævnet i Köln, og det kommer vi også. Der er en god energi og atmosfære på holdet. Det kører rigtig godt«.