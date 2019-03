Endelig glider det for VM-kvinderne i Silkeborg

Direkte sport i tv Onsdag 20. marts TV 2 Sport 18.20 Håndbold: TTH Holstebro-Århus (m) 20.25 Tennis: Miami Open (k) 00.00 Basketball: Philadelphia-Boston TV3 Sport 09.00 Curling: VM (m) 17.00 Tennis: Miami Open (m) 19.00 Fodbold: Lyngby-Silkeborg 21.15 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 18.55 Håndbold: RN Löwen-Nantes (m) 00.05 Ishockey: Buffalo-Toronto 6’eren 18.30 Fodbold: U21, Danmark-Belgien Canal 9 18.00 E-sport: AC Horsens-FCK 19.30 E-sport: AGF-Randers 21.45 E-sport: Helsingør-AaB Eurosport 1 09.00 Curling: VM, Sverige-Rusland (k) Eurosport 2 19.00 Curling: VM (k)

Curling. Efter 6 nederlag på stribe havde Madeleine Dupont og hendes VM-hold endelig en vellykket dag i Silkeborg, hvor det blev til sejre over både Japan med 7-1 og Skotland med 9-6. Dermed er Danmark nummer 11 af de 13 hold, hvor af de 6 bedste avancerer til slutspillet. Danmarks resterende kampe er torsdag mod Sydkorea kl. 9 og Tyskland kl. 14 samt fredag mod Finland kl. 9 og Canada kl. 19.

VM-stillingen: Sverige 7 sejre/8 kampe, Rusland 7/9, Sydkorea 6/8, Kina 6/9, Schweiz 5/8, Canada 4/8, Skotland 4/8, USA 4/9, Tyskland 3/8, Japan 4/8, Danmark 2/8, Finland 1/9, Letland 1/8.

Fodbold. Spændingen i den i forvejen tætte 1. division blev yderligere skærpet, da Lyngby i en fremrykket kamp i 23. runde vandt 2-0 over Silkeborg, der med uafgjort ville have fået førstepladsen til låns. Danni König og Jeppe Kjær scorede målene, der holder Lyngby inde i det massive topfelt efter 10 point i de årets fire kampe.

Fodbold. Bert van Marwijk har fået sit fjerde job som landstræner. Efter at have stået i spidsen for Holland, Saudi-Arabien og Australien er den 66-årige hollænder nu ansat af De Forenede Arabiaske Emirater.

Fodbold. I en alder af 37-årig har den spanske målmand Iker Casillas forlænget kontrakten med FC Porto, så den løber til sommeren 2020. Casillas har været i den portugisiske klub siden 2015, da han skiftede fra Real Madrid.

Doping. Der er foreløbigt ingen danske atleter, der er gået i fælden i forbindelse med den store østrigsk-tyske 'Operation Aderlass', der har udfoldet sig siden ski-VM for små tre uger siden.

Østrigeren Max Hauke satte en helt ny standard, da han blev arresteret af politiet, mens han sad med nålen i armen og fik foretaget en blodtransfusion få timer før han skulle til start ved VM. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Doping. Der er foreløbigt ingen danske atleter, der er gået i fælden i forbindelse med den store østrigsk-tyske ’Operation Aderlass’, der har udfoldet sig siden ski-VM for små tre uger siden. Fra myndighederne i München forlyder det ifølge Ritzau i en foreløbig status, at 21 atleter er under mistanke for at have underkastet sig bloddoping hos den nu varetægtsfængslede tyske læge Mark Schmidt. I en periode fra 2011 til 2019 skulle atleterne samlet have fået foretaget et trecifret antal blodtransfusioner. Atleterne fik tappet og tilført frisk blod over hele kloden, forlyder det: Tyskland, Østrig, Italien, Sverige, Finland, Estland, Kroatien, Slovenien - og sågar på Hawaii og ved vinter-OL i Sydkorea. Atleterne, der har betalt op til 90.000 kroner per sæson til lægen, skulle komme fra fem forskellige idrætsgrene, herunder tre deciderede vintersportsgrene. »Enkelte af udøverne ved endnu ikke, at de er blevet identificeret«, siger statsadvokat Kai Gräber.

Fodbold. Den danske pokalfinale spilles også i 2019 i Parken på Østerbro. Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU). Blue Water Arena i Esbjerg, Ceres Park i Aarhus og Brøndby Stadion havde også budt ind på afviklingen af finalen 17. maj. Finaledeltagerne skal findes i semifinalekampene Brøndby-AaB og FC Midtjylland-OB.

Fodbold. Jens Stryger Larsen har fået ny træner i Udinese. Klubben har afskediget Davide Nicola og erstattet ham med kroaten Igor Tudor.

Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix Kylian Mbappe og Neymar er Paris' to dyreste spillere og kom begge til klubben i sensommeren 2017.

Kylian Mbappe og Neymar er Paris' to dyreste spillere og kom begge til klubben i sensommeren 2017. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Fodbold. I kampen for et mere økonomisk bæredygtigt og fair regelsæt hos den allerøverste elite, har det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lidt et stort skrivebordsnederlag ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Her har Cas givet den franske klub Paris SG medhold i, at Uefa ikke har ret til at genåbne undersøgelser vedrørende parisklubbens pengeforbrug i sæsonerne op til 2017. Uefa slog indledningsvist fast, at PSG ikke havde forbrudt sig mod de såkaldte financial fairplay-regler, men besluttede sig i september 2018 for at genåbne sagen, hvilket skulle ske indenfor 10 dage, men Uefa reagerede først efter tre måneder. Der er til gengæld intet der forhindrer Uefa i at kulegrave Paris SG’ økonomi fra 2017 og fremad. Uefa varsler i kølvandet på Cas-dommen, at de smuthuller, der måtte være i financial fairplay-systemet, skal kortlægges, så lignende domme kan undgås i fremtiden.