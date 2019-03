Hareides stime blev reddet i sidste minut efter skidt indsats

Årets første landskamp så længe ud til at ende med det første nederlag til Hareides landshold efter 90 minutter i mere end to år.

En landskamp mod verdens nummer 130 burde ikke give en anledning til at google, hvornår Åge Hareides landshold sidst tabte en landskamp i løbet af 90 minutter.

Svaret er stadig opgøret mod Montenegro i Parken fra 2016. Men det lignede længe, at det skulle erstattes en venskabskamp mod Kosovo en torsdag aften i 2019. Men i sidste minut fik Pierre-Emile Højbjerg reddet lidt af den danske ære til resultatet 2-2.

Det efter en landskamp, som Åge Hareide havde understreget, han helst havde været foruden for i stedet blot at træne frem mod tirsdagens vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Kampens betydning for landstræneren kunne afspejles i startopstillingen. Ingen Lasse Schöne, ingen Simon Kjær og ingen Christian Eriksen.

Et valg, der selvfølgelig kan stilles spørgsmålstegn ved, nu det gik, som det gik. For havde det ikke været bedre at stille med stærkeste hold fra start, sætte sig på Kosovo og så spare stjernerne i anden halvleg? Speciel med tanke på, at hverken Simon Kjær eller Christian Eriksen spillede i weekenden.

Dommen kan først afsiges efter Schweiz-kampen. Står Hareide med et godt resultat der, vil ingen tænke tilbage på en aften i Kosovo, som endte med at blive en til glemmebogen.

Debut til Bruun Larsen

Med flere af Hareides normale yndlinge sendt på bænken, blev den store danske historie, at årets første landskamp førte til Jacob Bruun Larsens debut.

Den talentfule Dortmund-spiller startede på venstre kant og gjorde sig positivt bemærket på en aften, hvor en miniputnation viste, hvor store problemer Danmark har med at score mange mål.

En del af spillet, som ellers er Åge Hareides store fokuspunkt for 2019.

Mens landsholdet fremstød sløve, virkede kampen mere alvorlig for hjemmeholdet og dets publikum.

Ja, nærmest som var der tale om et opgør, der kunne sende Kosovo til EM i tilfælde af sejr.

Samtlige spillere stod med hånden for hjertet, da nationalmelodien blev afspillet på det lille bystadion i Pristina med plads til omkring 13.000 tilskuere. Ligesom der blev hoppet, viftet med halstørklæder og taktfast råbt »Kosovo, Kosovo« i flere perioder af kampen.

Kampen mod en af verdens ti bedste landshold ifølge Fifas rangliste var tydeligvis en anledning for Europas yngste nation til at hylde sig selv.

Kom Kosovo bare i nærheden af at skabe en chance omkring det danske mål, rejste tilskuerne og flere journalister sig forventningsfuldt fra deres blå eller hvide plastiksæde.

Kort inden pausen fik de noget reelt at juble over.

Et frispark førte til, at den stærke Amir Rrahmani slog Andreas Christensen klart i en direkte hovedstødsduel og sendte bolden i en bue henover en springende Kasper Schmeichel.

Et lavpunkt for Christensen i en landskamp, hvor han næppe fik overbevist Åge Hareide om, han i øjeblikket er i stand til at skubbe Mathias ’Zanka’ Jørgensen væk fra pladsen som fast starter ved siden af Simon Kjær i midterforsvaret.

Skidt kamp af Jørgensen

Føringsmålet skulle have være underkendt for offside, men det var tilskuerne i Pristina selvfølgelig bedøvende ligeglade med.

Åge Hareide skruede bissen på ved at udskifte Andreas Christensen, Lukas Lerager og en uskarp Nicolai Jørgensen efter en times spil. Ind kom Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Dolberg.

To minutter senere tilkæmpede Martin Braithwaite sig et straffespark, som Eriksen køligt sendte i nettet. Det lignede startede på en dansk comeback-sejr.

Sådan gik det på ingen måde. I stedet nåede Kosovos nationale stolthed nye højder, da Bersant Celina prompte svarede igen ved at sparke bolden ind bag Kasper Schmeichel.

To scoringer lignede mere, end hvad landsholdet kunne klare, indtil Højbjerg gav Danmark et ufortjent point.