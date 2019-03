22-årig gymnastikstjernes krop falder sammen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.55/17.10 Skiskydning: World Cup 18.00 Håndbold: Norge-Rumænien (k) 20.00 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) 22.00 Tennis: Miami Open (k) 23.00 Basketball: Charlotte-Boston TV3 Sport 18.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 14.00 Curling: VM (k) 17.00 Håndbold: Constanta-Holsteb. (m) 18.45 Håndbold: GOG-Azoty Pulawy (m) 22.25 Curling: VM (k) 6’eren 15.00 Fodbold: Georgien-Schweiz 18.00 Fodbold: Sverige-Rumænien 20.45 Fodbold: Spanien-Norge Eurosport 1 7.45 Formel E: Kinas Grand Prix 9.45 Skihop: World Cup 14.45/16.45 Skiskydning: World Cup 15.45 Langrend: World Cup Eurosport 2 14.30 Cykling: Milano-Sanremo 18.00 Fodbold: Gibraltar-Irland 20.45 Fodbold: Italien-Finland Vis mere

Gymnastik: Den 22-årige amerikanske stjerne Simone Biles siger, at 2020 i Tokyo bliver hendes sidste OL. Biles, der er en af en lang række gymnaster, som blev misbrugt af lægen Larry Nassar i den store amerikanske gymnastikskandale, tog fire gange OL-guld i Rio de Janeiro for tre år siden, men har svært ved at fortsætte ret meget længere. »Jeg har smerter i kroppen det meste af tiden, og det føles som om, den er ved at falde sammen, selv om man nok ikke kan se det«, siger Simone Biles ifølge bbc.com. »Tokyo bliver helt sikkert mine sidste olympiske lege«.

Fodbold: Fredag aften fik han comeback på det argentinske landshold, der i Madrid tabte 1-3 til Venezuela, men nu venter der Lionel Messi en ny landsholdspause. Barcelona-stjernen har nemlig meldt afbud til Argentinas testkamp mod Marokko på tirsdag. Det skyldes dog ikke, at han allerede er blevet træt af landsholdsfodbold igen. I stedet er det en lyskeskade, der forhindrer Messi i at stille op. Argentinas Fodboldforbund meddeler på Twitter, at både Messi og midtbanespilleren Gonzalo Martinez må melde fra til Marokko-kampen.

Trods tilgang af fænomenet LeBron James har Los Angeles Lakers ikke fået den ønskede fremgang. Foto: Maddie Meyer/Ritzau Scanpix

Basketball: Heller ikke tilgangen af superstjernen LeBron James kunne bringe Los Angeles Lakers tilbage til toppen af nordamerikansk basketball. Efter et nederlag på 106-111 til Brooklyn Nets står det klart, at Lakers for sjette sæson i træk ikke kommer med i playoffkampene i NBA. »Det har været en hård sæson for os alle«, siger LeBron James ifølge nyhedsbureauet AP. »Det var ikke det, vi havde regnet med. Mange ting er gået galt. Karantæner, skader, mangel på stabilitet. Det er svært at pege på en forklaring. Man må bare fortsætte og forsøge at blive bedre«, lyder det fra den 34-årige storspiller. Han har selv været en del af playoff hvert år siden 2005, men efter skiftet fra Cleveland Cavaliers til Los Angeles Lakers blev den stime altså brudt.

Golf: Robert Garrigus har fået tre måneders karantæne fra PGA Touren for brud på antidopingreglerne. Det oplyser PGA. I en besked på Twitter erkender Garrigus, at han havde indtaget marihuana, hvilket var årsag til den positive test.

Kunstskøjteløb: Nathan Chen kan også det kommende år kalde sig regerende verdensmester i kunstskøjteløb. Den 19-årige amerikaner genvandt lørdag VM-titlen i Japan ved at score 216,02 point i friløb, hvilket bragte ham op på sammenlagt 323,42 point. Den japanske OL-guldvinder Yuzuru Hanyu blev nr. 2, mens bronzen gik til Vincent Zhou fra USA.

Fodbold: Landsholdsspilleren Lukas Lerager blev i slutningen af januar lejet ud fra franske Bordeaux til italienske Genoa, og danskeren har en forventning, om at han til sommer skifter permanent til den italienske klub. Det siger Lukas Lerager, der hurtigt har sat sig på en fast plads på Genoas midtbane og i sidste uge bidrog til Juventus’ første liganederlag i sæsonen. »Det lugter ikke af, at jeg skal tilbage til Bordeaux. Jeg tror, Genoa indfrir købsklausulen. Det har de i hvert fald givet udtryk for. Der er nogle ting i kontrakten, der kan gøre, at det bliver obligatorisk, at de skal købe mig«, siger Lukas Lerager.

Golf: Lars Broch Christensen er ny formand for Dansk Golf Union. Han blev valgt som formand i unionens nykonstituerede bestyrelse efter repræsentantskabsmødet i Kolding lørdag.