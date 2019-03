Juventus vinder rekordkamp med dansk matchvinder

Skihop. Japaneren Ryoyu Kobayashi sluttede sin ekstraordinært gode sæson med endnu en stor sejr. I vovehalsenes spektakulære skiflyvningsvariant leverede den 22-årige i slovenske Planica historiens næstlængste hop, da han efter en knap 9 sekunder lang flyvetur fik sne under skiene igen ved 252 meter-mærket. Det var Ryoyu Kobayashis 13. sejr i denne sæsons World Cup, som han sejrede suverænt i med en margin på over 700 point til nærmeste rival.

Skisport. I langrendsløbernes World Cup skrev Ingvild Flugstad Østberg sig ind i annalerne ved at vinde sit første sæsontrofæ. Via en 3. plads i sæsonens sidste løb, 10 km jagtstart i Quebec i Canada, kunne Ingvild Flugstad Østberg hyldes på podiet som samlet vinder. Svenske Stina Nilsson vandt dagsudfordringen foran Therese Johaug. Ingvild Flugstad Østberg er den 7. norske kvinde, der bliver langrendsdronning og den fjerde norske kvinde til at vinde de seneste 6 år efter Johaug (2014, 2016), Marit Bjørgen (2015) og Heidi Weng (2017, 2018). Mændenes jagtstart gav sejr til norske Johannes Høsflot Klæbo, som dermed holdt russeren Alexander Bolsjunov bag sig i tvekampen om World Cup-trofæet.

Skiskydning. Den gennemgående World Cup for kvinder fik søndag for første gang nogensinde en italiensk vinder. Godt nok blev Dorothea Wierer kun nummer 12 i sæsonens sidste løb, en massestart over 12,5 km i Oslo, men da lnærmeste rival, Lisa Vittozzi, kun sluttede lige foran Wierer, holdt hun lige akkurat landsmanden bag sig i den samlede stilling med 904 point mod Vittozzis 882. Svenske Hanna Öberg vandt sæsonsens sidste løb. Hos mændene blev Johannes Thingnes Bø samlet World Cup-vinder for første gang i karrieren.

Golf. Med en tredje runde i par raslede Nanna Koerstz Madsen ud af topstillingen i LPGA-turneringen Bank of Hope Founders Cup i Phoenix, hvor hun ellers var på en delt henholdsvis 2.- og 3.-plads efter de første to runder i 65 og 69 slag. Nanna Koerstz Madsen er nu en delt nummer 25 i 10 slag under par, hvilket er 9 flere end den førende kineser, Yu Liu.

Cykling. 2015-vinderen af Vuelta a Espana, italieneren Fabio Aru, har problemer med en pulsåre i sit ene ben og skal opereres. »Grundige undersøgelser har vist, at Fabio Aru har en indsnævring af bækkenpulsåren i venstre ben, hvilket forhindrer en tilstrækkelig blodforsyning, når man forsøger at yde en maksimal indsats«, meddeler Arus hold, UAE Emirates. Med operationen følger en løbspause på 3-4 måneder.

Fodbold. Irland vandt som ventet på udebane i Danmarks EM-kvalifikationsgruppe mod Gibraltar, men det var en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr på Jeff Hendricks mål kort efter pausen. »Sikke en frygtelig kamp. Jeg hadede hvert minut, fordi vi spillede mod et hold, der havde alt at vinde og intet at tabe. En frygtelig kamp, men herlige tre point at starte med«, siger landstræner Mick McCarthy til Sky Sports og fortsætter: »Ingenting i kampen skuffede eller overraskede mig. Folk forventede, at de (Gibraltar, red.) bare ville lægge sig ned, men det ville selvfølgelig ikke ske. Jeg er glad for at slippe ud af det med tre point«.