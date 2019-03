Schweiz-landstræner efter utroligt dansk comeback: »Jeg må bare lykønske dem«

Danmark var bagud 0-3 før de sidste seks minutter, men det endte med et hæsblæsende comeback og en stilling på 3-3 i udekampen mod Schweiz i EM-kvalifikationen. »Det er svært at acceptere sådan et resultat«, siger Schweiz’ landstræner.

Danmark var som vendt tilbage fra de døde, da EM-kvalifikationskampen mod Schweiz i går aftes blev fløjtet af.

De fleste troede formentlig, at kampen var tabt, da der var få minutter tilbage og stillingen var 0-3, men med et vildt comeback lykkedes det Danmark at udligne og sikre sig et point i Basel, hvor kampen blev spillet.

Schweiz’ landstræner, Vladimir Petkovic, var skuffet over kampens udfald.

»Efter en 3-0-føring er det svært at acceptere sådan et resultat, men vi forholder os positive. Vi ved, at vi spillede 80 gode minutter, men til sidst faldt vi for tungt«, siger Petkovic ifølge Eurosport.ch.

Schweiziske Granit Xhaka, som havde spillet en stor kamp og ført holdet til 3-0-føringen, var rystet. På grund af en skade forlod han banen efter 79 minutter og troede som så mange andre, atkampen var slut.

»Vi spillede en god kamp og kontrollerede den - og så scorede de tre utrolige mål. Det er selvfølgelig skuffende«, siger Xhaka ifølge 20min.ch.

Petkovic mener, at de schweiziske spillere kunne have gjort mere for at forhindre Henrik Dalsgaards scoring til 3-3 i det tredje minuts overtid.

»Ved det tredje mål havde vi flere gange muligheden for at sparke bolden væk, men danskerne holdt ved, og troede til det sidste på, at de kunne få et positivt resultat. Jeg må bare lykønske dem«.

Danskerne skal tænke sig om

Selv om den danske udligning bliver beskrevet som noget nær et mirakel, er flere danske sportskommentatorer mere skeptiske.

»Landsholdet kan tage fra årets første kvalifikationskamp med et stort smil på læben. Men de skal også hjem og tænke sig om. Og måske skal Hareide hjem og åbne værkstedet. For næste gang går det næppe at være fraværende i 90 procent af en landskamp«, skriver B.T.’s fodboldkommentator Søren Hanghøj.

Også sportschefen hos Ekstra Bladet, Allan Olsen, kritiserer det danske spil.

»Indtil Danmark gik scoringsamok, var det igen et lettere sjasket udtryk, hvor evnen til at sætte spillet igen var fraværende - og hvor Schweiz var teknisk, fysisk og taktisk bedre«, skriver Allan Olsen.

Kommentator hos TV 2, Flemming Toft, peger også på, at den danske landstræner Åge Hareide muligvis skal gå i tænkeboks inden næste kamp.

»De skal være glade for pointet, men skuffede over kampen. Det var en ualmindelig dårlig dansk indsats, som virkelig maner til eftertanke. Der var så mange, der slet ikke havde kvalitet i løbet af den kamp. Der er virkelig noget at tænke over og arbejde med for Åge Hareide«, lyder det fra Flemming Toft på DR.

Hareide selv er dog af en noget anden overbevisning.

»Nogle kalder det held, men jeg vil ikke kalde det held, når man kommer tilbage på den måde. Det viser karakteren på vores hold, det er vores store styrke. Vi har ikke tabt i 26 kampe nu«, sagde landstræneren på et pressemøde efter kampen.

Danmark skal på banen igen 7. juni, hvor det gælder EM-kvalifikationskampen mod Irland i Parken.