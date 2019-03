Viktor Axelsen vinder og er favoritten i Indien

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 18.30 Håndbold: Aarhus United - Herning-Ikast (k) 20.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) 23.00 Tennis: Miami Open (k) 01.00 Basketball: Milwaukee-LA Clippers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 00.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Magdeburg - Flensburg (m) 00.05 Ishockey: Carolina-Washington Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien rundt Vis mere

Badminton. Danmark er stadig med i tre rækker Super 500-turneringen India Open i New Delhi. Viktor Axelsen var 32 minutter om for sjette gang i træk at besejre Suppanyu Avihingsanon fra Thailand med 21-11, 21-9, og Axelsen skal i kvartfinalen møde inderen H.S. Prannoy, der besejrede Jan Ø. Jørgensen 21-19, 20-22, 21-17. Axelsen er seedet 2 i turneringen, men den højest rangerede efter kineseren Shi Yuqi, som han besejrede i All England-semifinalen, har trukket sig. Som 8.-seedet levede Mia Blichfeldt op til sin rangering ved at på 25 minutter besejre inderen Riya Mookerjee 21-8, 17-21, 21-13, og hun møder i kvartfinalen enten den 2.-seedede inder, Sindhu Pursala, eller kineseren Deng Joy Xuan. I herredouble er Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen topseedet, og de vandt 21-14, 21-7 over Goh Sze Fei/Nur Izzuddin fra Malaysia.

Håndbold. De danske U20-herrer blev nr. 12 ved EM sidste år i Slovenien og kvalificerede sig derfor lige akkurat ikke til U21-VM i Spanien. Men nu er Det Internationale Håndbold Forbund kommet de danske talenter til undsætning og har udstedt et wildcard til landstræner Stefan Madsens hold. Slutrunde spilles 16.-28. juli.

Skisport: Den danske OL-deltager Christoffer Faarup har præsteret et par imponerende resultater ved de norske mesterskaber i de alpine konkurrencer i Hemsedal. I et styrtløb med 62 deltagere blev Christoffer Faarup nummer to, slået med 1,19 sekund af Adrian Smiseth Sejersted, men 0,09 sekund foran Kjetil Jansrud, som i sidste måned blev verdensmester i disciplinen. Faarup blev ligeledes nummer to i den kombinerede konkurrence, hvor han var for første gang var hurtigst i et styrtløb, der tæller til verdensranglisten, men efter slalom var overhalet med 0,68 sekund af Rasmus Windingstad. »Det blev en dag, hvor tingene lykkedes for mig. Jeg lagde ikke pres på mig selv, og skiløbet fungerede virkelig godt for mig. Det var en fornøjelse at passere målstregen og opdage, at mine præstationer blev belønnet med en sølv- og en guldmedalje«, siger Christoffer Faarup i en pressemeddelelse.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Med Ole Gunnar Solskjær som manager vandt Manchester United og Paul Pogba de første otte kampe.

Med Ole Gunnar Solskjær som manager vandt Manchester United og Paul Pogba de første otte kampe. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter tre måneder som en midlertidig løsning er Ole Gunnar Solskjær blevet fastansat på en 3-årig kontrakt som manager i Manchester United. De 19 kampe med Solskjær som manager har givet 14 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag. »Udover præstationerne og resultater bidrager Ole med et væld af erfaring, både som spiller og manager. Det kombineres med hans lyst til at give unge spillere chancen og en dyb forståelse af klubbens kultur. Det betyder alt sammen, at han er den rigtige person til at bringe Manchester United fremad«, siger klubbens næstformand, Ed Woodward, på Uniteds hjemmeside.

Fodbold. Få dage før sæsonstart har den norske 1. divisionsklub Start fyret cheftræner Kjetil Rekdal, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Klubben har oprettet en ’personalesag’ mod Rekdal, og derfor bliver det i stedet Joey Hardarson og Andreas Jensen, som får ansvaret for den norske klub.

Skisport: Den danske OL-deltager Christoffer Faarup har præsteret et par imponerende resultater ved de norske mesterskaber i de alpine konkurrencer i Hemsedal. I et styrtløb med 62 deltagere blev Christoffer Faarup nummer to, slået med 1,19 sekund af Adrian Smiseth Sejersted, men 0,09 sekund foran Kjetil Jansrud, som i sidste måned blev verdensmester i disciplinen. Faarup blev ligeledes nummer to i den kombinerede konkurrence, hvor han var for første gang var hurtigst i et styrtløb, der tæller til verdensranglisten, men efter slalom var overhalet med 0,68 sekund af Rasmus Windingstad. »Det blev en dag, hvor tingene lykkedes for mig. Jeg lagde ikke pres på mig selv, og skiløbet fungerede virkelig godt for mig. Det var en fornøjelse at passere målstregen og opdage, at mine præstationer blev belønnet med en sølv- og en guldmedalje«, siger Christoffer Faarup i en pressemeddelelse.