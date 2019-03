Sent selvmål redder Liverpool i engelsk topkamp

Badminton. »Jeg er svær at spille mod for tiden«, sagde Viktor Axelsen forud for finalen i India Open, og det vil inderen Srikanth Kidambi givetvis give danskeren ret i efter at have fået en lektion på hjemmebane i New Delhi. Kampen jævnbyrdig frem til 9-7 i første sæt, men så vandt en fejlfrit spillende Axelsen 15 (!) point i træk, hvilket grundlagde en sejr på 21-7, 22-20 over inderen, der er nummer 7 på verdensranglisten. Kidambi kom fornemt tilbage i andet sæt, hvor han skiftede taktik og gik fra 6-10 til 14-13 og endda havde to sætbolde ved 20-18, men så viste Axelsen kolossalt oveskud og vandt de fire sidste point. Finalesejren var den tidligere verdensmesters tredje på World Tour, som det har heddet siden 2018. I 2016 og 2017 vandt Axelsen fire turneringer i forgængeren, Superseries. Viktor Axelsen tabte ikke et eneste sæt i turneringen, hvor han undervejs mod finalen besejrede nummer 52, 33, 24 og 55. Sejren indbringer Axelsen 26.250 dollar (ca. 175.000 kr.) og 9.200 point til verdensranglisten, hvor han herfor har udsigt til avancere fra 4.- til 3.-pladsen.

Fodbold. Liverpool er tilbage på 1. pladsen i Premier League efter en sejr på 2-1 over Tottenham. Men det kneb gevaldigt for Liverpool, der først scorede det afgørende mål i sidste minut. Det var et selvmål af Tottenhams TobyAlderweireld, der sendte de tre point til Liverpool, som nu har et forspring på to point til Manchester City med en kamp mere end titelrivalen. Roberto Firmino bragte efter godt et kvarters spil hjemmeholdet foran, men Tottenham udlignede efter pausen ved Lucas Moura. Christian Eriksen stod for oplægget til målet, der så ud til at sikre London-holdet et point indtil selvmålet. Tottenham kan mandag blive overhalet i tabellen af Arsenal.

Motocross. Thomas Kjer Olsen fastholdt sin samlede føring i VM-stillingen, da femte og sjette afdeling blev kørt i Holland i weekenden. I de to afdelinger i Valkenswaard hentede danskeren samlet 42 point, hvilket rakte til en andenplads efter den regerende verdensmester, Jorge Prado. I den samlede stilling i MXGP2 fører Kjer Olsen med 136 point, mens tyskeren Henry Jacobs på andenpladsen har 113 point.

Boksning. 46-årige Lolenga Mock bokser 18. maj om IBA-verdensmesterskabet i supermellemvægt mod Mateo Damian Veron fra Argentina. Kampen, der er Mocks 60. som professionel, bokses i Viby Hallen ved Aarhus.

Ishockey. Sønderjyske er godt på vej i DM-finalen efter den tredje sejr på stribe i semifinaleserien mod Aalborg Pirates. Sønderjyderne mangler nu blot en enkelt sejr i at være klar klar til guldkampen. Den tredje sejr lød på 2-1, og den kom i hus efter forlænget spilletid. Mads O. Lund blev matchvinder med målet til 2-1.

Fodbold. Chelsea hentede søndag en ventet udesejr mod Cardiff i Premier League, men London-klubben måtte igennem noget af et drama, før bundholdet var slået med 2-1. Kort før tid førte Cardiff 1-0, men blandt andet ved hjælp af en graverende dommerfejl kom Chelsea tilbage og vandt. Chelsea havde mest spil og de fleste muligheder, men det var bundholdet, der få sekunder efter pausen viste skarphed foran kassen. Efter et indkast blev bolden spillet ind i Chelsea-feltet, hvor Victor Camarasa halvflugtede bolden ind i det ene hjørne til en overraskende føring.

Målet gjorde kun Chelsea-dominansen større, men det gav først afkast efter 84 minutter. Der skulle dog en kæmpe dommerfejl til for at hjælpe Chelsea på tavlen. Efter et hjørnespark blev bolden forlænget til César Azpilicueta, der headede bolden i nettet. Men tv-billeder viste efterfølgende, at Azpilicueta stod næsten to meter offside. I sidste minut lykkedes det Chelsea at score endnu en gang. Willian sendte bolden ind i feltet, hvor Ruben Loftus-Cheek steg til vejrs og headede sejrsmålet ind. (Ritzau)

Tennis. Hannah Viller Møller og Holger Rune blev vinderne, da det danske indendørsmesterskab blev spillet i Hillerød Tennisklub. 4. seedede Hannah Viller Møller (HIK) slog i finalen Sofia Nami Samavati (Virum-Sorgenfri) i to sæt med cifrene 6-3 og 6-0, og mere spænding var der ikke hos herrerne. Her besejrede 15-årige Holger Rune (HIK) den tre år ældre Sebastian Grundtvig (Gentofte) ligeledes i to sæt, 6-2 og 6-2.

Håndbold. Team Esbjerg kom tilbage på sejrskurs efter det overraskende nederlag til Viborg i slutspillet forleden. Vestjyderne slog Aarhus United med 37-30 i en kamp, hvor landsholdsspiller Line Jørgensen og den norske stregspiller Marit Malm Frafjord hver scorede otte gange for Esbjerg. I den anden kamp i slutspilsgruppeb vandt Herning-Ikast hjemme over Viborg med 23-22.