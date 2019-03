Nederlag i semifinalen: Nu ved amerikanerne, at Bjerregaard ikke er en ølhave

Efter sejr over Tiger Woods tabte Lucas Bjerregaard semifinalen ved WGC Match Play, men han er atter Danmarks højest rangerede.

Inden Lucas Bjerregaard lørdag skulle spille sin kvartfinale ved WGC Match Play i Texas, gik han på drivingrangen hen og introducerede sig for sin legendariske modstander.

Nogle timer senere måtte Lucas Bjerregaard også præsentere sig for den amerikanske presse, der var nysgerrig efter at høre mere om en 27-årig dansker, der lige havde besejret selveste Tiger Woods.

’Lær Tiger-tæmmeren at kende’, hed en overskrift på PGA Tourens hjemmeside, hvor Lucas Bjerregaard kunne fortælle, at han som så mange andre har haft Tiger Woods som idol siden drengeårene, og at møde ham i en hulspilsmatch var en drøm, han aldrig troede opfyldt.

Men Lucas Bjerregaard både mødte og besejrede Tiger Woods, og at amerikaneren missede et putt fra en meter og tabte lørdagens match, affolkede både pressecentret og tilskuerpladserne, da de fire sidste i søndagi et betydeligt køligere vejr spillede om topplaceringerne.

Foto: Stephen Spillman/Ritzau Scanpix Da Lucas Bjerregaard havde vundet matchen, kunne han hilse på Tiger Woods for anden gang.

Da Lucas Bjerregaard havde vundet matchen, kunne han hilse på Tiger Woods for anden gang. Foto: Stephen Spillman/Ritzau Scanpix

Her var Lucas Bjerregaard ude i en jævnbyrdig dyst med en amerikaner i tophue, Matt Kuchar, der i 2013 vandt turneringen, som frederikshavneren var debutant i.

Lucas Bjerregaard drivede solidt, men omkring og på green kunne han ikke matche niveauet fra lørdagens sejre over Henrik Stenson og Tiger Woods, og i semifinalen var han hele vejen enten nede med 1 enkelt hul eller all square.

Kuchar bragte sig afgørende foran med en birdie på 16. hul, Bjerregaard forlængede duellen ved at matche Kuchars birdie på 17., men da amerikaneren lavede sig en sikker par på 18., sagde Bjerregaard tillykke med sejren.

Med indsatsen i Austin, der også omfatter sejre over Justin Thomas (verdens nummer 5) og englænderen Matt Wallace (nr. 33), avancerer Lucas Bjerregaard 9 pladser på verdensranglisten, så han som nummer 43 ligesom i en enkelt uge i 2018 atter er bedste dansker foran Thorbjørn Olesen, der røg ud efter sine 3 indledende matcher.

Senere på måneden er Lucas Bjerregaard atter debutant, når han ligesom Thorbjørn Olesen skal spille Masters på Augusta, der bliver næste turnering for Tiger Woods. Til den tid behøver danskeren ikke fortælle, hvem han er, og amerikanerne har måske lært, at Bjerregaard ikke udtales ’Beergarten’, som Lucas Bjerregaard havde hørt det fra adskillige overrislede tilskuere efter sin gennembrudssejr.

Den rent amerikanske finale mellem Kuchar og Kevin Kissner, der besejrede den italienske Ryder Cup-helt Francesco Molinari, spilles senere i dag, når Bjerregaard også spiller om 3.-pladsen mod Molinari.