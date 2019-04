Eriksen netter i første kamp på Tottenhams pragtstadion

Igennem de seneste 10-15 år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser steget voldsomt herhjemme. Politikens fotograf Louise Herrche Serup har rejst rundt i Danmark for at fotografere 52 unge med diagnoser. Med projektet ’Syg i hovedet’ vil hun fjerne et tabu. Og fortælle, hvordan det opleves at være et ungt menneske med en psykisk sygdom.