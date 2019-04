Poledancemiljøet: »Vi skal have flere børn ind i sporten. Ellers får vi ikke talentudviklet til eliteniveau«

Når du træder ind gennem døren til Pole Republic, bliver du mødt af et regelsæt.

»Sådan leger vi«, står der på et stykke papir på væggen i poledancestudiet, som blot er et af i alt en lille håndfuld i København. Her beskriver ejerne, hvilke regler der skal overholdes, når man kommer i salen:

Du skal rydde op efter dig selv. Melde fra til holdtræning i god tid. Og så skal du have tøj på, som dækker baller og bryster.

Reglementet er til for at understrege, at sporten ikke lever op til de associationer, som ellers kan være forbundet med den sølvfarvede metalstang. Det er derimod en gren af akrobatik og gymnastik, som håber at komme med til De Olympiske Lege (OL) i fremtiden. Et vigtigt skridt på den rejse er talentudviklingen. Og hvis det skal lykkes, skal børnene med, lyder det fra det danske forbund.

»Vi arbejder på at få poledance anerkendt som sport. Målet er en dag at blive et fuldkomment medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF). Vi skal have flere børn ind i sporten. Ellers får vi ikke talentudviklet til eliteniveau«, siger Sergey Gorbachev, formand i Dansk Pole Sports Forening.

Han anerkender, at sportsgrenen stadigvæk kæmper med en bestemt konnotation, men understreger, at foreningen tager stærkt afstand fra polestangens brug i det mørke natteliv.

Uvidenhed

Samme melding lyder fra poledancestudiet Pole Republic. Præcis derfor præsenterer de klare regler for nye medlemmer men gør det også klart for forældre til børn på børneholdene, at der på ingen måde er tale om seksualiserede bevægelser, når de danser ved polestangen.

»Pole er en sport for børn. Det handler om at styrke fleksibiliteten, musklerne, kreativiteten, balancen og motorikken. Om man gør det på en horisontal stang eller en barre fra ballet, bør i vores øjne være ligegyldigt. Så længe det gavner barnet«, siger Nina Frost, som er en af to ejere af studiet.

»Du kan sige, at det er ligesom at gå til gymnastik. Det kan også være en sportsgren, hvor børn ikke har meget tøj på. For det kræver sporten. Mange af de øvelser, vi ser på polestangen, er de samme som i akrobatik og gymnastik. Vi tager det bare op på en stang«, fortæller hun videre.

Nina Frost er ikke bange for at skulle stå på mål for stigmatisering og fordomme. Det handler ifølge hende i høj grad om uvidenhed.

»Der kan sagtens komme vrede kommentarer, når vi lægger billeder op af vores børnehold på sociale medier. Men det er noget, vi må tage med. Vi ved, at vi beskæftiger os med en nichesport, som i nogens øjne godt kan være associeret med noget andet«, siger hun.

I 2017 fik poledance observatørstatus til OL og blev dermed officielt internationalt anerkendt som sportsgren. Det betyder, at poleatleter på sigt har mulighed for at blive en del af de Olympiske Lege. Lige nu tyder det dog på, at der er lang vej igen.

Hæmmet af noget andet

Fra Anders Vedel, som er udviklingskonsulent i DIF, lyder det, at polemiljøet i Danmark gør meget for at slippe af med stigmatiseringen.

»Det handler om, at nogen synes, polesport er en fed aktivitet. Og de er hæmmet af noget andet, der foregår andre steder. Det kan hæmme udviklingen af deres sport, hvis du spørger mig«, siger Anders Vedel.

Kuno Sørensen, som er psykolog i Red Barnet, ser ikke noget til hinder for, at børn kan dyrke poledance, hvis ellers bevægelsernes udtryk tilpasses målgruppen. Men stangens image slipper miljøet nok ikke af med, lyder det.

»De arbejder for et godt mål. Men det kan være svært at skille det ad. Poledance er tæt knyttet til voksenseksualitet. Hvis det kan lykkes for dem, er det positivt. Jeg kan dog være skeptisk«, siger Kuno Sørensen.