Danmarks fire hurtigste kvinder er VM-klar, men Jeanette Ottesen må lige vente et minuts tid

Signe Bro var den første svømmer, der kom under et individuelt VM-krav i den tætpakkede Taastrup Svømmehal.

Danish Open handler om kvalifikationer til alverdens internationale stævner for de bedste danske svømmere, og førstedagen udløste blandt andet VM-billetter til tre af Danmarks hurtigste kvinder, men måske lidt overraskende ikke til den tidligere verdensmester Jeanette Ottesen.

I finalen i 100 meter fri var der udover et individuelt VM-krav også muligheden for at blive en del af en holdkap i 4x100 meter fri. Danmark har i den disciplin deltaget ved OL de seneste to gange med en 12.-plads i Rio og en 6.-plads i London som resultat, men med Pernille Blumes nye niveau og udviklingen for 20-årige Signe Bro og 19-årige Julie Kepp Jensen begynder holdkappen at have spændende internationale perspektiver.

Pernille Blume er (lige som Viktor Bromer) forhåndsudtaget, selv om hun fraværende ved Danish Open efter sit operative indgreb i hjertet og med en brækket lillefinger efter et træningsuheld, og i hendes fravær vandt Signe Bro finalen i den tætpakkede Taastrup Svømmehal, hvor hun samtidig blev den første til at indfri en individuel kravtid til VM i Gwangju til sommer.

Signe Bro vandt i 54,34 sek. foran Julie Kepp Jensen i 55,06 sek. og Emily Gantriis i 55,61 sek.

Netop de tre udgjorde sammen med Amalie Søby Mortensen holdet, da Danmark i 2016 for første gang nogen sinde vandt guld i en holdkap ved de europæiske juniormesterskaber, og nu står de sammen med Pernille Blume, der er indehaver af den danske rekord på 23,75 sek. for den reelle kvalifikation af holdkappen i 4x100 meter fri på bekostning af mere etablerede stjerner som Emilie Beckmann og Jeanette Ottesen, der blev nummer 4 og 5 i 55,69 sek. og 55,72 sek.

Kvalifikation er en formssag

Jeanette Ottesen og Emilie Beckmann skal dog nok komme med på det danske VM-hold.

Allerede i lørdagens indledende heat i 50 meter butterfly var begge sprintere med henholdsvis 26,04 sek. og 26,27 sek. under VM-kravet, men kvalifikationen i ikke-olympiske discipliner (som 50 meter butterfly) er betinget af tiderne i 100-meterløbene, så den formelle kvalifikation sikrer de to sig først, når 100 meter butterfly er afviklet mandag.

Det bliver dog en formsag for begge. Jeanette Ottesens indledende tid i 50 meter butterfly var den klart bedste siden hendes comeback efter at være blevet mor i 2017 og blot 0,59 sekund fra hendes danske rekord, der i 2015 gjorde hende til verdensmester, og i 100 meter butterfly skal hun (og Emilie Beckmann) blot svømme hurtigere end 1.00,53 min, hvilket hun gjorde med mere end et sekunds margin i sidste måned ved et stævne i Edinburgh.