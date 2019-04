Wozniacki taber finale til knivskarp amerikaner

Caroline Wozniacki var i sin første WTA-finale i år søndag aften, men her måtte danskeren kigge langt efter sejren i Charleston.

Den danske tennisprofil tabte i to sæt til amerikanske Madison Keys med 6-7 (5/7), 3-6 i et opgør, der var en hårdtslående amerikaner mod en dansk fighter, indtil Wozniackis kræfter slap op.

Dermed lykkedes det ikke for 28-årige Wozniacki at hente sin første WTA-turneringssejr siden oktober 2018, hvor danskeren sejrede i China Open og nåede op på 30 turneringssejre i karrieren.

24-årige Keys kan med sejren notere sig sin første sejr i Charleston og sin fjerde turneringssejr i alt.

Efter to gange at have tabt til Wozniacki var amerikaneren ganske enkelt for hård en modstander på dagen for danskeren, der var i sin tredje finale i Charleston, hvor hun vandt i 2011.

Ritzau