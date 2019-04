Nedslag i ugens Superliga-runde: FCK kan blive tidlig mester, og det kan være for sent for Retov at vinde pokalen

Martin Retov er outsider i Brøndby, hvor fristen for ansættelsen af en nye cheftræner er sat til 1. maj. 19-årig lejesvend i Esbjerg kan vinde både guld og bronze. AGF jubler efter 1-0-sejr over SønderjyskE, der under Glen Riddersholm kun har vundet to gange.

FOR ABONNENTER

Hvis Martin Retov står i spidsen for et Brøndby-hold, der vinder pokalturneringen og også får bronze og dermed sikrer klubben europæisk deltagelse i næste sæson, har han gjort alt for at kunne fortsætte som cheftræner på permanent basis. Men det vil nok bare være for sent. Pokalfinalen mod FC Midtjylland spilles 17. maj og sidste runde i Superligaen 26. maj. Jan Bech Andersen har meldt ud, at den nye træner skal ansættes senest 1. maj. Klubejeren har sagt til Politiken, at der er tre kandidater tilbage på en liste, som givetvis har været lang. Brøndby har fået mange henvendelser og trænernavne, fra ind- og udland, tilbudt. Bl.a. spændende navne fra Spanien og England.