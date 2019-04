Smæk: Verdens bedste sættes på plads af ung russer

Cykling: Tour of Croatia skulle være begyndt på tirsdag, men det bliver ikke til noget. Løbet er nemlig blevet aflyst, skriver arrangørerne på Facebook. Årsagen er, at det ikke er lykkedes at skaffe sponsorer nok til at sikre det økonomiske fundament under løbet. 20 hold havde givet tilsagn om at stille op, deriblandt World Tour-holdet Trek og det danske prokontinentalhold Riwal Readynez.

Ishockey: Esbjerg Energy henter U20-landsholdsspilleren David Madsen på en aftale gældende for to sæsoner. Efter en opvækst i Vojens IK flyttede forwarden i 2015 til Canada, inden turen året efter gik til Sverige. Her har han primært optrådt i de svenske ungdomsrækker, men er også noteret for 13 kampe i den bedste seniorrække, Eliteserien, for Malmö Redhawks og Vaxjö Lakers.

Fodbold: Langt de fleste cheftrænere i Superligaen er i 40’erne eller 50’erne. Det er de færreste, der ligesom Vendsyssels Jens Berthel Askou blot er i deres 30’ere. Til sommer drager Askous nuværende assistent, 33-årige Mike Tullberg, til Borussia Dortmund, hvor han får ansvaret for at styre storklubbens reservehold. Tullberg mener, at der er en forskel på, hvordan ledelserne i tyske og danske klubber kigger på alder. »Der er mange, der siger, at jeg er ung. Men det er jeg ikke i forhold til mange af de tyskere, der får chancen«, siger Mike Tullberg.