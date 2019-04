Runden Rundt: Intet vil vel passe FCK bedre end at vinde guldet mod Brøndby

FOR ABONNENTER

Mon Ståle Solbakken og hans FCK-spillere har bestilt billetter på Right to Dream Park til FCN-FCM-opgøret i Farum på mandag? Hvis FCK’erne slår OB i Parken søndag, og midtjyderne ikke kan vinde over FCN, er det 13. mesterskab til FCK i hus. Måske foretrækker FCK-truppen at være samlet et andet sted og dér gøre klar til at holde en lille fejring. Men det kan godt tænkes, at de egentlig helst vil vente til søndag 5. maj med en stor guldfest på hjemmebane. Det vil passe alle FCK’ere vældig godt at besejre ærkerivalerne fra Brøndby – senest mester i 2005 - i den kamp, hvor førstepladsen endeligt bliver sikret.