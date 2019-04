Ståle Solbakken kan alt, bare ikke vinde med FCK på kunstgræsset i Farum

FOR ABONNENTER

Ståle Solbakken er den bedste træner, FC København kan have. Og FCK er den bedste klub, Solbakken kan være ansat i. Det er ikke nogen nyhed. Det er skrevet før. Når det nu gentages, er det selvfølgelig, fordi FCK’erne inden længe vinder DM-titlen for 13. gang. Den 51-årige nordmand har så haft ansvaret for otte af FCK’s mesterhold. Han har måttet nøjes med sølv to gange, bronze én. Solbakken har været med til at vinde fire pokalfinaler, og under hans kommando har holdet fra Parken bortset fra et enkelt år været fast inventar i europæiske gruppespil.