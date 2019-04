Politiken har fulgt Lars Eller: »Jeg mistede den fuldstændig. Glæden ved det, jeg altid har elsket. Fuck, det var svært«

I en serie på tre kapitler giver Politiken et indblik i et liv, der har sikret ishockey-spilleren Lars Eller trofæet, som kaldes det sværeste at vinde i sportens verden. Læs her 2. kapitel.