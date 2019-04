Omstridt spansk fodboldboss bliver frikendt for hvidvask

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 14.20 Cykling: Flèche Wallonne TV 2 Sport 13.00 Cykling: Tour of the Alps, 3. etape 14.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 18.20 Håndbold: TTH-SønderjyskE (m) 20.20 Håndbold: Aalborg-Skjern (m) 1.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 21.00 Fodbold: Man. United-Man. City TV3 Sport 11.00 Tennis: Barcelona Open (m) 17.30 Fodbold: Næstved-Fremad Amager 20.45 Fodbold: Milan-Lazio TV3 Max 19.00 Håndbold: Fl.-H.witt-Veszprem 20.45 Håndbold: Nantes-Barcelona (m) Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 13.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30 Billard: Snooker, VM Vis mere

Fodbold: Den tidligere Barcelona-præsident Sandro Rosell er blevet frifundet i en sag om hvidvask efter at have været fængslet i næsten to år. En domstol i Madrid oplyste onsdag, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser i sagen til at skaffe en dom for fusk med tv-rettigheder relateret til det brasilianske landshold. Rosell har været i varetægt i næsten 22 måneder, fordi han var anklaget for at snyde med midler skaffet via salg af tv-rettigheder til venskabskampe, hvor Brasilien var med, samt sponsoraftaler mellem Nike og det brasilianske landshold. Oprindelig gik de spanske anklagere efter en 11 års fængselsdom og en bøde på over 400 millioner kroner.

Bordtennis. 3. runde blev endestationen for Jonathan Groth ved VM i Budapest. Danskeren tabte 1-4 i sæt til den verdens nr. 10, Jang Woojin fra Sydkorea. Sætcifrene lød 11-9, 11-13, 7-11, 1-11, 9-11. Groth er stadig med i herredouble, hvor han senere onsdag spiller ottendedelsfinale sammen med makkeren Liam Pitchford.

Medier. Den tidligere svømmestjerne Rikke Møller Pedersen bliver ny vært på TV 2 Sportsnyhederne. I perioden 2008 til 2019 vandt Rikke Møller Pedersen 27 medaljer ved internationale mesterskaber heraf OL-bronze i Rio de Janeiro 2016. Hun er stadig indehaver af verdensrekorden i 200 meter brystsvømning, som blev sat ved VM i 2013.

Fodbold: Christian Eriksen scorede tirsdag aften det afgørende mål for Tottenham, som vandt 1-0 hjemme over Brighton i Premier League. Tottenham-manager Mauricio Pochettino ser meget gerne, at den danske landsholdsspiller forlænger sin kontrakt, som står til at udløbe i sommeren 2020. »Jeg håber og ønsker, at Christian kan være hos i fremtiden. Jeg tror, at Christian og vi er åbne for at snakke om det, og vi må se, hvad der sker«, siger Pochettino ifølge BBC. 27-årige Eriksen har på rygteplan været på tale til et skifte til Real Madrid eller FC Barcelona, og Tottenham vil helst ikke miste sin stjernespiller. »Det er en situation, som er meget speciel, og Christian er en speciel person. Timingen for ham eller for klubben i forhold til at blive enige om noget er måske anderledes end for andre spillere. Det er så tæt på afslutningen af sæsonen, og der er masser af tid til at snakke efterfølgende«, siger Tottenham-manageren.

»Den vigtigste ting nu – ikke bare for ham – er, at alle spillere er fokuserede på at forsøge at opnå de ting, vi gerne vil, siger Pochettino. Tottenham konsoliderede tredjepladsen i Premier League med tirsdagens sejr over Brighton inden de sidste tre ligakampe. London-klubben er også fortsat med i Champions League, hvor holdet skal møde Ajax i semifinalerne.

Håndbold: Silkeborg-Voel har forstærket truppen med venstrebacken Jane Mejlvang, som i denne sæson har optrådt for Ringkøbing Håndbold, hvor hun scorede 48 mål i 10 kampe. Hun har tidligere i karrieren spillet i klubberne Tarm, Skjern og FCM Håndbold.

Fodbold: Ledelsen af spansk fodbold overvejer at placere en ny spansk Super Cup i Saudi-Arabien i begyndelsen af 2020. Fodboldpræsidenten Luis Rubiales oplyser, at Mellemøsten er en af mulighederne, ligesom der arbejdes på et nyt final four-format, der omfatter de bedste hold fra La Liga og Copa del Rey. Indtil nu er den spanske Super Cup blevet afviklet i én kamp i begyndelsen af hver sæson. Forslaget om både format og placering vil blive fremsat på fodboldforbundets generalforsamling i næste uge.

Fodbold: En tyv har været på spil og stjålet mere end 50 medaljer og pokaler fra en glasmontre med Harald Nielsens genstande fra en lang karriere. Tyveriet er sket i forbindelse med et stævne tidligere i april i Arena Nord i Frederikshavn, hvor medaljerne fra Harald Nielsens storhedstid har stået i mere end to år. Harald Nielsen døde i 2015 i en alder af 73 år.

Fodbold: Brøndby mister en stopper resten af året. Forsvarsspilleren Joel Kabongo har revet et korsbånd over og er ude resten af kalenderåret for Brøndby.

Tennis: Mændenes årlige sæsonfinale, ATP Finals, hvor sæsonens otte bedst placerede spillere kæmper, har den seneste årrække været afviklet i Londons O2 Arena. Fra 2021-2025 skal turneringen dog finde sted i Torino, nærmere bestemt Pala Alpitour, der som Italiens største indendørs arena har plads til 18.500 tilskuere.

Fodbold: Det Engelske Fodboldforbund (FA) har åbnet en sag mod Chelsea-manager Maurizio Sarri, som blev bortvist i mandagens 2-2-kamp hjemme mod Burnley i Premier League. FA sigter Sarri for dårlig opførsel i tillægstiden af ligakampen, hvor dommer Kevin Friend bortviste italieneren. I de hektiske slutminutter var Sarri involveret i tumult med flere spillere på Stamford Bridge. Efter kampen blev Sarri væk fra den obligatoriske snak med medierne og sendte i stedet assistenten Gianfranco Zola som erstatning. Zola forklarede, at Sarri havde forsøgt at få sine spillere væk fra tumulten, og at dommeren havde misforstået intentionen. Desuden forklarede Zola, at Sarri var blevet fornærmet over noget, der blev sagt fra Burnleys bænk. Sarri skal inden fredag forklare sin opførsel over for FA.