Efter grimme scener: Krav om uafhængige læger i professionel fodbold

Det så grimt ud. Der var spillet 34 minutter af første halvleg i Champions League-semifinalen mellem London-holdet Tottenham Hotspurs og Ajax Amsterdam. Hjemmeholdets Kieran Trippier smækkede et frispark ind i hollændernes straffesparkfelt, målmand Andre Onana gik ud i feltet for at sikre sig bolden og ramlede sammen med de to Tottenham-spillere Toby Alderweireld og Jan Vertonghen. Det relativt voldsomme sammenstød gik hårdest ud over Vertonghen, der knaldede hovedet sammen med sin holdkammerat.