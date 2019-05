Barcelonas legendariske styrmand stopper karrieren

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Yorkshire, 1. etape 19.05 Basketball: Bakken B.-Horsens IC 02.00 Basketball: Philadelphia-Toronto TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 01.35 Ishockey: Columbus-Boston 6’eren 20.00 Fodbold: E. Frankfurt-Chelsea Eurosport 1 13.45 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Golf: Wells Fargo Championship 21.00 Fodbold: Arsenal-Valencia Vis mere

Fodbold. I over 500 kampe fra 1998-2015 var Xavi Hernandez indbegrebet af FC Barcelona, og han var i mange sæsoner spilleren der styrede spillet på den catalanske storklubs midtbane. I de seneste fire år har spanieren spillet i Qatar-klubben Al Sadd SC, men når sæsonen slutter, stopper Xavi. Da nu 39-årige Xavi var på toppen blev det til masser af titler som verdens- og europamester samt Champions League-vinder, og han vil i fremtiden forsøge sig som træner.

Fodbold. Angriberen Morten ’Duncan’ Rasmusen stopper til sommer karrieren og bliver angrebstræner i FC Midtjylland. Den 34-årige aarhusianer vender dermed tilbage til klubben, som han repræsenterede fra 2012 til 2015. »Værdierne i FC Midtjylland er fantastiske, og både personligt og familiemæssigt var det en pragtfuld tid, da jeg var i klubben sidst, så både jeg og min familie ser meget frem til at vende tilbage«, siger Morten ’Duncan’ Rasmussen i en pressemeddelelse fra FCM. Angriberen har scoret 145 gange i den danske Superliga. I øjeblikket er han på kontrakt i Enosis Paralimni på Cypern.

Badminton. De olympiske sølvvindere i damedouble, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, har stoppet karrieren på internationalt plan, men de fortsætter på klubplan og vil fremover repræsentere Vendsyssel Elite. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Fodbold. Verdens bedste kvindelige fodboldspiller, norske Ada Hegerberg, kommer ikke med til dette års VM i Frankrig. 23-årige Hegerberg, der til dagligt spiller i Lyon, har ikke optrådt på Norges landshold siden 2017 på grund af uenigheder med forbundet.

Fodbold. Efter at have været helt nede i den femtebedste række og vende, er SV Waldhof Mannheim tilbage i tysk professionel fodbold. Med et forspring på 20 point til nr. 2 er klubben under træner Bernhard Trares nemlig rykket op i 3. Bundesliga og er dermed kommet et stykke tidligere tiders succes. I perioden 1983-1990 spillede Waldhof Mannheim i Bundesligaen.

Kajak. Den olympiske sølvvinder i 500 meter enerkajak, Emma Aastrand Jørgensen, er med henblik på OL i Tokyo næste år tilbage i firerkajakken. Line Langelund Eriksen og Julie Frølund Funch bliver to andre, der skal være med til at sikre kvalifikationen, mens den fjerde deltager i kajakken endnu ikke er fundet. Den danske firerkajak blev nr. 6 ved OL i Rio de Janeiro i 2016.

Eliteidræt. Dansk eliteidræt har brug for impulser fra udlandet i jagten på international succes, men det skal ske på de rette vilkår, når udenlandske trænere med en anden tilgang hentes til landet. Det understreger Team Danmark-direktør Lone Hansen, efter at det i en DR-dokumentar blev belyst, hvordan danske svømmere i en årrække var udsat for en hårdhændet træningskultur med eksempelvis offentlige vejninger. Team Danmark vil sikre, at udenlandske trænere »forstår den danske model med foreningskultur, hvor man behandler eliteatleter ansvarligt«. »Nu står vi med grelle eksempler på et kulturclash. Derfor vil vi arbejde med tiltag, der skal sikre, at trænere kender til de danske principper. Vi kan se, at der er et hul, og vi må sikre, at den viden og forståelse kommer videre til trænerleddet«, siger Lone Hansen.

Svømning. Kulturminister Mette Bock (LA) indkalder danske elitesvømmere til et møde. Det sker, efter at flere af svømmere stod frem i DR-dokumentaren ’Svømmestjerner – Under overfladen’ med kritik af en hårdhændet træningskultur med offentlige vejninger og ydmygende kommentarer frem til 2012. »Jeg er mest optaget af svømmerne, atleterne og deres forhold. Derfor vil jeg gerne rose dem for at stå frem. Men jeg har nogle uddybende spørgsmål i forhold til de redegørelser, der er kommet. Derfor har jeg indkaldt til møde på mandag«, siger Mette Bock.

Både organisationerne og svømmerne deltager efter planen på mødet. Ministeren har modtaget redegørelser fra Dansk Svømmeunion, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark om trænerkulturen på det danske svømmelandshold frem til 2013. Men det er ikke helt tilstrækkeligt, mener hun. »Jeg vil gerne være sikker på, hvordan man tager imod kritikken. Har man tænkt sig at bruge kritikken konstruktivt? Og hvad vil man i organisationerne gøre for at få det løst fremadrettet?«, siger ministeren.

Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix Lionel Messi var den afgørende forskel i semifinalen mellem Barcelona og Liverpool, men han advarer om, at duellen ikke er afgjort endnu, selv om spanierne har en klar fordel.

Fodbold. Lionel Messi scorede sit mål nr. 600, da Barcelona slog Liverpool med 3-0 i den første kamp i semifinalen i Champions League. Med to mål var den argentinske troldmand stærkt medskyldig i, at Barcelona sidder med gode kort på hånden inden returopgøret på Anfield i Liverpool. »Det er ikke afgjort, for vi skal til et stadion, der er svært at spille på og som har en historie, der presser rivaler, men vi er glade for onsdagens kamp«, siger Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet AP. »Det her er den kritiske tid. Den bedste tid. Vi skal være mere forenet end nogensinde. I begyndelsen af året sagde vi, at vi ville gøre det her sammen«.

Liverpool missede flere store chancer i løbet af kampen, særligt da Mohamed Salah ramte stolpen efter Messis flotte mål på frispark til 3-0. Dermed skal Liverpool score fem gange på Anfield for at gå videre til finalen, hvis Barcelona blot scorer et enkelt. »Det var tydeligt, at de ønskede at score, fordi et udebanemål betyder så meget, men det gjorde de ikke, og nu har vi en stor fordel«, siger Messi ifølge nyhedsbureauet Reuters.