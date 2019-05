Tottenham regner med Vertonghen mod Ajax efter hovedskade

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Tennis: Madrid Open (k) 18.30 Håndbold: SønderjyskE-TTH (m) 20.30 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) 22.25 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 4.30 Basketball: Denver-Portland TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Barcelona TV3 Sport 12.00/20.00 Tennis: Madrid Open (m)



Fodbold: Den hollandske midtstopper Jan Vertonghen kan være i spil til startopstillingen, når Tottenham onsdag aften møder Ajax i returkampen i Champions League-semifinalen. Vertonghen udgik ellers med en hovedskade, da den første semifinale i London i tirsdags sluttede 1-0 til Ajax. Den 32-årige belgier var med i flyet til Amsterdam tirsdag og deltog senere også i træningen iført en maske. Den skal beskytte næsen, der tog skade i det voldsomme sammenstød med holdkammeraten Toby Alderweireld. »Jeg tror, at han er kommet sig godt. Han er tilbage med holdet, han er motiveret, er fuld af energi, og han er klar til i morgen«, siger Tottenham-målmand Hugo Lloris til uefa.com.

Fodbold: FC København, der netop har vundet det danske mesterskab, forstærker sig fra den kommende sæson med målmanden Sten Grytebust. Den 29-årige norske keeper kommer transferfrit fra OB, og han har skrevet kontrakt for tre et halvt år med mesterklubben. Grytebust har spillet for OB siden 2016, og før det var han i Aalesund. Han har spillet tre landskampe for Norge.

Tennis: Den spanske veteran David Ferrer spiller ved den store grusbaneturnerig Mutua Madrid Open sin sidste turnering på ATP Touren, og tirsdag leverede den 37-årige slider en fornem kamp mod landsmanden Roberto Bautista Agut i 1. runde. Ferrer vandt 6-4, 4-6, 6-4, selv om han undervejs måtte have behandling for ømme ben, og han skal i 2. runde møde den forsvarende mester, tyske Alexander Zverev. Ferrer har vundet 27 titler i karrieren, den seneste i Båstad for to år siden.

Fodbold: Diego Godin stopper i Atlético Madrid efter denne sæson. Forsvarsklippen fra Uruguay har kontraktudløb, og Godin forlænger ikke aftalen med den spanske klub, som han har spillet for siden 2010. Hvad fremtiden bringer for den 34-årige Godin, har han ikke oplyst.

Håndbold. Efter lodtrækning står det fast, at semifinalerne i mændenes Champions League-turnering kommer til at hedde Barcelona-Vardar Skopje og Veszprem-Kielce. Finalestævnet spilles 1.-2. juni i Köln.

Cykling: Tre danskere er til start i etapeløbet Giro d’Italia, som begynder med en enkeltstart i Bologna lørdag. I sidste øjeblik er 22-årige Mikkel Honoré blevet udtaget af Quick-Step, og det bliver hans første favntag med en af de såkaldte Grand Tours. Honoré har efter en kort lærlingekontrakt været professionel hos Quick-Step siden oktober sidste år.

Tension, excitement, passion, magic - it's all here, as a new edition of the @giroditalia is about to start. We give you Deceuninck - Quick-Step's squad for the season's first Grand Tour: https://t.co/8PJz9fIXPY

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/RsHpNqxl1q — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 7. maj 2019

Fodbold: Hvis det stod til Manchester City-træner Pep Guardiola, havde Vincent Kompany ikke skudt og dermed scoret det mål mod Leicester, som måske gør klubben til engelsk mester. Det indrømmede spanieren ovenpå 1-0-sejren, som Kompany sikrede med sit langskudsmål i 2. halvleg. »Jeg råbte ingen skud, Vinnie, ingen skud«, siger Guardiola til BBC. Det var første gang i sine 11 år hos Manchester City, at den belgiske forsvarsspiller scorede et mål på en afslutning udenfor straffesparksfeltet, og han havde godt noteret sig de mange råb om, at han ikke skulle skyde.

»Jeg kunne høre folk råbe, at jeg ikke skulle skyde. Men jeg er ikke kommet så langt i min karriere for at blive fortalt af en ung spiller, hvornår jeg skal skyde«, sagde Kompany til BBC. Med sejren over Leicester er City et point foran Liverpool med en kamp tilbage. I sidste spillerunde møder City Brighton ude, mens Liverpool tager imod Wolverhampton.

Håndbold: Efter en svær periode med skader er stortalentet Lasse Andersson begyndt at blomstre i den spanske storklub FC Barcelona. Sammen med holdkammeraterne har danskeren netop kvalificeret sig til semifinalen i Champions League med samlet sejr over Nantes, og ved den lejlighed gjorde Lasse Andersson sig så fordelagtigt bemærket, at han er udtaget til rundens hold af Det Europæiske Håndboldforbund.

Medier: Bjarne Riis skifter fra TV 2 til Eurosport som cykelekspert og kan i den sammenhæng opleves første gang, når etapeløbet Giro d’Italia starter lørdag. Den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis bliver en fast del af Eurosports ekspertteam med blandt andre Brian Holm, Thomas Bay og Jesper Worre.