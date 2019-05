Skadet Wozniacki trækker sig igen efter at have tabt tiebreak i Rom

For anden turnering i træk sætter en skade stopper for Wozniackis grusturnering.

Mindre end to halve kampe på grus bliver Caroline Wozniackis optakt til årets anden grandslam-turnering, French Open i Paris, der starter om halvanden uge.

For anden uge i træk formåede Wozniacki ikke at fuldføre sin første kamp, da hun i Rom sagde tak for kampen efter at have tabt et bølgende første sæt mod amerikaneren Danielle Collins.

I sidste uge spillede Wozniacki kun tre partier i Madrid, og i Rom måtte hun flere gange havde behandling under kampen mod Australian Open-semifinalisten, der er nummer 30 på verdensranglisten.

Wozniacki kom foran 2-0, men blev brudt igen og var nede med 2-5, da hun første gang fik behandling i den skadede læg, der i forvejen var bundet ind.

0-2, 2-5, 5-5 og så tiebreak

Behandlingen hjalp. I hvert fald vandt Wozniacki de tre følgende partier og udlignede til 5-5, hvilket endte med en afgørelse af første sæt i en tiebreak.

Her kom Collins foran 6-3, men efter at have overlevet de første to sætbolde slog Wozniacki en forhånd ud og gav efterfølgende modstanderen og dommeren hånden som tegn på, at hun ikke kunne spille videre.

Det er derfor Collins, der i anden runde møder spanieren Garbine Muguruza.

I tredje runde venter en kamp mod vinderen af ukraineren Elina Svitolina (nr. 6) og den hviderussiske tidligere verdensetter, Victoria Azarenka (nr. 51), der er med i turneringen på et wildcard.

Sådan forløb første sæt ifølge Ritzaus livedækning: