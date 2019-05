Succestræner stopper efter fem år i Juventus

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (k) 19.00 Håndbold: København-Odense (k) 20.45 Håndbold: KIF Kolding-Tønder (m) 2.30 Basketball: Milwaukee-Toronto TV3+ 17.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 11.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (m) 19.00 Speedway: Polens GP, kval. 21.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (m) 3.00 Triatlon: World Series (k) TV3 Max 17.45 Håndbold: TTH Holstebro-Kiel (m) 20.45 Håndbold: Füchse Berlin-Porto (m) 2.05 Ishockey: St. Louis-San José Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Fodbold. Efter fem år, fem italienske mesterskaber, fire pokaltitler og to Champions League-finale stopper Massimiliano Allegri som træner i storklubben Juventus efter denne sæson. Det skriver Juventus på sin hjemmeside. Allegri og Juevntus-præsident Andrea Agnelli vil uddybe beslutningen på et pressemøde lørdag eftermiddag.

Golf. Den forsvarende mester Brooks Koepka brændte banen af, da han gik første runde i US PGA Championship i 63 slag lig med 7 slag under par. Det placerer amerikaneren på 1. pladsen et slag bedre end Danny Lee fra New Zealand. De to har taget et solidt forspring ned til Tommy Fleetwood fra England, der gik 1. runde i tre slag under par. Den revitaliserede superstjerne Tiger Woods havde ikke nogen god dag på Bethpage Black Course. Amerikaneren, der for nylig vandt US Masters, gik runden i to slag over par i lighed med en anden tidligere verdensetter, nordirske Rory McIlroy. Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen ligger henholdsvis på en delt 41.- og 74. plads.

Tennis. Den første semifinalist ved WTA-turneringen Italian Open er fundet. Det bliver hollænderen Kiki Bertens. Hun skulle i kvartfinalen have mødt verdensetteren Naomi Osaka, men en skade i højre hånd har tvunget japaneren til at trække sig forud for opgøret. Det skriver AFP ifølge Ritzau.

Fodbold. Med uafgjort 1-1 i næstsidste spillerunde mod Anderlecht sikrede Genk sig det belgiske mesterskab. Det ene point var nok, fordi nærmeste konkurrent til titlen, Club Brugge, samtidig tabte 2-0 til Standard Liége. Genk har de to danske spillere Marcus Ingvartsen og Joakim Mæhle i truppen.

Rugby. Den australske rugbyspiller Israel Folau er blevet fyret af Rugby Australia som følge af homofobiske udtalelser på de sociale medier. Det meddeler Rugby Australia på sin hjemmeside. Folau er erklæret kristen og imod homoseksualitet, og det er klare tilkendegivelser om sin holdning til netop homoseksualitet, der nu har kostet ham jobbet. Han har 72 timer til at appellere afgørelsen om fyringen. Folau havde en fireårig kontrakt til en værdi af godt 18 millioner kroner, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau.

European Games. Danmarks Idrætsforbund har udtaget yderligere 17 danske atleter til European Games, der foregår i Minsk 21.-30. juni. De senest udtagne er fra sportsgrenene judo, skydning, bueskydning og bordtennis. I alt er der nu udtaget 31 danske atleter i 8 sportsgrene. Snart vil det danske hold være komplet, når det også ligger fast, hvem der skal repræsentere Danmark i atletik og kajak.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors vandt også den anden kamp i dette års semifinale mod Portland Trailblazers. Men det holdt hårdt, for det californiske hold var bagud med 15 point efter 1. halvleg. Med Stephen Curry i hopla lykkedes det dog Warriors at vende billedet og vinde kampen 114-11. Curry blev noteret for 37 point.