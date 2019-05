Indersiden: Randers FC og AGF lavede fin reklame for midterholdene i Superligaen

FOR ABONNENTER

Superligaen er blevet ’pumpet op’ med ekstra spænding med den turneringsstruktur med grundspil, mesterskabsspil, gruppespil og playoffrunder, som vi nu har haft i tre sæsoner i den bedste fodboldrække. Det nyder bl.a. AGF godt af. Aarhusianerne var nede på 10. pladsen sidste år efter 26 runder, hvor alle havde mødt hinanden to gange, og blev nummer 9 i dette forår. Men i 2018 fik AGF alligevel chancen for at kvalificere sig til europæisk deltagelse i et opgør mod FCK, der vandt sikkert i Parken, og nu forsøger David Nielsens hold sig igen.