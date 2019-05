Real Madrid slutter sin værste sæson i 17 år med nederlag

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Motorsport: DTC - Classic Race 16.15 Ishockey: VM - Tyskland-USA 20.15 Ishockey: VM - Schweiz-Rusland 01.00 Basketball: Toronto-Milwaukee 05.00 Badminton: Japan-Rusland TV3 Sport 13.45 Fodbold: Fremad Amager-Silkeborg 18.00 Fodbold: Esbjerg-F.C. København 22.40 Fodbold: Argentinsk pokal TV3 Max 14.30 MotoGP: Frankrigs VM-afdeling 16.00 Tennis: Int. d’Italia - finale (m) 18.00 Motorsport: IndyCar kval. 21.05 Ishockey: San José-St. Louis Canal 9 16.00 Fodbold: Vejle-Hobro Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 14.00 Fodbold: AC Horsens-Vendsyssel 16.00 Standardvogne: VM-afdeling 17.00 Motocross: VM-afdeling Vis mere

Fodbold. Real Madrid går på sommerferie efter storklubbens værste sæson i 17 år. Holdet sluttede La Liga af med at tabe hjemmekampen til Real Betis med 2-0, og slutter derfor på rækkens 3. plads med 68 point. Det er den laveste pointscore siden sæsonen 2001-2002, hvor totalen blev 66 point. Real Madrid har i sæsonens løb haft tre trænere startende med Julen Lopetegui, derefter Santiago Solari og sluttende med den tidligere storspiller Zinedine Zidane. Franskmanden, der tidligere også har haft succes som træner i Real kunne dog ikke løfte klubben ud af krisen.

Tennis. Tjekken Karolina Pliskova vandt WTA-turneringen Italian Open i Rom med en sejr over briten Johanna Konta i finalen. Cifrene lød 6-3 og 6-4. Turneringen i den italienske hovedstand var sidste opvarming inden grand slam-turneringer French Open, og Pliskova har dermed spillet sig ind i feltet af favoritter til grusklassikeren.

Speedway. Sæsonens første grandprix blev kørt i Polen, og det endte overraskende med en dansk sejr. Både Leon Madsen og Niels-Kristian Iversen nåede frem til finalen, og her var de oppe mod svenske Fredrik Lindgren og det polske hjemmebanehåb Patryk Dudek. Lindgren tog føringen, men da han fejlede, gik Leon Madsen forbi og holdt føringen til mål. Iversen blev nr. 4.

Golf. Amerikaneren Brooks Koepka har fortsat et solidt forspring på 7 slag i kampen om sejren ved majorturneringen US PGA Championship. Koepka gik 3. runde i banens par og er sammenlagt 12 slag under. De to danske finaledeltagere, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen gik de 18 huller i henholdsvis par og et slag over par. Dermed er Lucas Bjerregaard samlet på en delt 16. plads, mens Thorbjørn Olesen er delt nr. 48.

Basketball. Golden State Warriors, der er forsvarende mestre i den nordamerikansek NBA-liga, nærmer sig årets finale. Holdet vandt også den 3. semifinale over Portland Trail Blazers - denne gang med 110-99. Warriors fører 3-0 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe, og californierne er altså blot en enkelt sejr fra finalen.

Fodbold. Benfica vandt lørdag for 37. gang mesterskabet i Portugal. Det blev en realitet med en 4-1-sejr over Santa Clara fra midten af tabellen. Lissabon-klubben slutter to point foran arvefjenden FC Porto, der slog landets tredje store hold, Sporting, med 2-1.

Badminton. Indonesien åbnede søndag gruppespillet ved Sudirman Cup med en 4-1-sejr over England. De to lande udgør sammen med Danmark gruppe B ved Sudirman Cup, der også er kendt som VM for blandede hold. Danmark åbner turneringen mandag mod England. Gruppens to bedste hold går videre til knockoutfasen.

Amerikansk fodbold. Den defensive linjemand Chris Long stopper i NFL efter 11 sæsoner. Det skriver den dobbelte Super Bowl-vinder på Twitter ifølge Ritzau. 208 centimeter høje Chris Long vandt Super Bowl med New England Patriots i februar 2017, og året efter vandt han Super Bowl med Philadelphia Eagles. Tidligere spillede han otte sæsoner for St. Louis Rams.

Håndbold. TTH Holstebro må rejse hjem fra Kiel uden medaljer. I kampen om bronze ved EHF Cuppens final four i byen ved Østersøen tabte det danske mandskab 28-26 til FC Porto. Hjemmeholdet THW Kiel med de danske verdensmestre Niklas og Magnus Landin på holdet vandt finalen 26-22 over Füchse Berlin med Hans Lindberg, Johan Koch og Jacob Holm.

Fodbold. Lyons kvinder vandt for 4. år i træk Champions League, da holdet i finalen knuste Barcelona med 4-0. Norske Ada Hegerberg fra med tre mål franskmændenes helt store spiller i finalen, der blev afviklet i Budapest.