Wozniacki får russisk modstander på gruset i Paris

Direkte sport i tv Torsdag 22. maj TV2 Sport 12.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale 16.15 Ishockey: Canada-Schweiz 20.15 Ishockey: Finland-Sverige 2.30 Basketball: Milwaukee-Toronto 5.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale TV3 Sport 10.55 Formel 1: GP Monaco, træning 13.10 Formel 2: GP Monaco, kvalifikation 14.55 Formel 1: GP Monaco, træning 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 11.30/15.30 Golf: Made in Denmark< 19.00 Håndbold: Stuttgart-Flensburg (m ) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 19.00 Tennis: French Open, lodtrækning Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 16.00 Tennis: Geneva Open (m 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge



Tennis. Caroline Wozniacki får russisk modstand i første runde af grand slam-turneringen French Open.Det står klart efter torsdagens lodtrækning til turneringen, hvor danskeren blev parret med den 22-årige russer Veronika Kudermetova. De to spillere har ikke tidligere mødt hinanden i WTA-regi. Kudermetova ligger nummer 74 på verdensranglisten i single og har lavet sine bedste resultater i double.

Golf. Præmiesummen ved Made in Denmark-turneringen, der indledes i dag, er vokset til 22,5 millioner kroner. Det er en fordobling i forhold til sidste år, skriver Ritzau. Bonus var der også for danske Martin Simonsen, der på det velbesøgte 16. hul lavede hole-in-one på første spilledag – vel at mærke efter at han havde været en tur gennem øltetet til tee ved hul 14. Følg turneringen live her

Ishockey. Canada er klar til semifinalen ved VM i Slovakiet efter en dramatisk sejr i kvartfinalen over Schweiz efter overtid. Schweiz førte både 1-0 og 2-1, men i begge tilfælde fik canadierne udlignet. Det vitale mål til 2-2 faldt med under et sekund tilbage af kampen, da Damon Severson efter et massivt canadisk pres i de sidste minutter fik udlignet. Matchvinder for Canada blev Mark Stone med sit mål efter godt fem minutters overtid. Derimod måtte USA forlade turneringen efter et nederlag til de russiske VM-favoritter, der vandt 4-3.

Fodbold. U21-landsholdsspilleren Jonas Bager skifter fra Randers FC til den belgiske klub Royale Union Saint-Gilloise, der trods en glorværdig fortid med 11 nationale mesterskaber nu frister en tilværelse i landets næstbedste række. Klubbens hovedaktionær, Tony Bloom, er også formand i Premier League-klubben Brighton & Hove Albion.

Kajak. Som ventet kom de danske verdensstjerner Emma Aastrand Jørgensen og René Holten Poulsen videre til semifinalerne ved World Cuppen i polske Poznan. I damernes indledende heat over 200 meter enerkajak stillede udover Emma Jørgensen også Bolette Nyvang Iversen til start. Hun overraskede positivt med en tredjeplads, mens Emma Aastrand Jørgensen, sidste års VM-sølvvinder på distancen, akkurat klarede semifinalekravet med en fjerdeplads. Semifinaler og finalen ros lørdag, og begge danskere er blevet placeret i samme semifinale. René Holten Poulsen kom anderledes nemt til sin semifinale, da den tidligere verdensmester på distancen ubesværet vandt sit indledende heat i 1.000 meter enerkajak.

Badminton. Danmark er færdig ved hold-VM, den såkaldte Sudirman Cup, efter et nederlag på 3-1 til Kina i kvartfinalen. Viktor Axelsen stod for den enlige danske sejr, da han slog Chen Long i to sæt. Den danske mixeddouble med Mathias Christiansen/Sara Thygesen var tæt på at skabe en overraskelse i første kamp, men tabte i tre sæt til Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Derudover tabte herredoublen Kim Astrup/Anders Skaarup og damesinglen Mia Blichfeldt.

Motorsport. Lewis Hamilton (Mercedes) bliver ved med at sætte standarden i opbygningen til det traditionsrige formel 1-grandprix i Monaco. Den forsvarende verdensmester og pt. førende i VM-serien var hurtigst i den anden frie træning på gadebanen i fyrstedømmet foran teamkollega Valtteri Bottas, mens Ferraris Sebastian Vettel kørte den tredjehurtigste omgang. Kevin Magnussen (Haas) havde udmærket fart i raceren og kørte 7. hurtigste tid - godt et sekund langsommere end Hamilton. Romain Grosjean kørte i den anden Haas 11. hurtigste tid. Der er kvalifikation lørdag.

Håndbold. Den tidligere landsholdsstjerne Jesper Nøddesbo fik det blå kort i den første DM-semifinale mellem Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg for at plante en albue i maven på en modstander. Efterfølgende har dommerparret valgt ikke at indberette episoden, og stregspilleren slipper for karantæne. Han kan altså være med i returkampen søndag, hvor Bjerringbro-Silkeborg skal vinde for at fremtvinge en 3. kamp.

Fodbold. Efter en lang karriere, der blandt andet bragte ham til klubber som Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Malaga og Roma stopper den brasilianske angriber Julio Baptista karrieren i en alder af 37 år. Baptista vandt blandt andet Copa America to gange og Confederations Cup to gange med det brasilianske landshold, ligesom han blev spansk mester med Real Madrid i 2008. Angriberen spillede senest for den rumænske klub Cluj.

Fodbold. Landstræner Åge Hareide har udeladt Pione Sisto fra truppen til de kommende EM-kvalifikationskampe. Hareide håber, at Celta-spilleren får karrieren på ret køl igen efter en længere periode med meget lidt spilletid. »Pione har mange gode ting i sig, og det er vigtigt at bakke ham op så meget som muligt. Vi havde ham også med til VM, og der var det vigtigt at få ham i gang.... Når man mister pladsen på sit klubhold, så begynder man at blive usikker, specielt når man er ung«, siger Åge Hareide til Ritzau.