Hareide smiler til to VM-vragede igen

EM-kvalifikation Køreplanen mod EM 2020 Fredag 7. juni i Parken 20.45 Danmark-Irland Mandag 10. juni i Parken 20.45 Danmark-Georgien Torsdag 5. september 20.45 Gibraltar-Danmark Søndag 8. september 18.00 Georgien-Danmark Lørdag 12. oktober i Parken 18.00 Danmark-Schweiz Tirsdag 15. oktober (testkamp) Danmark-Luxembourg Fredag 15. november i Parken 20.45 Danmark-Gibraltar Mandag 18. november 20.45 Irland-Danmark Stillingen i gruppe D (8)

Irland 2 2-0 6 Schweiz 2 5-3 4 Danmark 1 3-3 1 Gibraltar 1 0-1 0 Georgien 2 0-3 0 Top-2 går videre til slutrunden i 2020, mens øvrige hold har mulighed for at kvalificere sig via enten playoff eller Nations League.

For lige knap to måneder siden, da landsholdet slap af sted med tyveri ved højlys dag ved at score tre gange i den absolutte slutfase og vende 0-3 i Schweiz til 3-3 og et point i åbningskampen i EM-kvalifikationens gruppe D, havde landstræner Åge Hareide og spillerne mere end svært ved at skjule deres glæde.

Smilene var brede og jublen højlydt, da Henrik Dalsgaard tre minutter inde i tillægstiden fik scoret sit første mål i rødt og hvidt og dermed skaffede et point på udebane mod EM-kvalifikationsgruppens formentlig værste rival.

Landstræner Åge Hareide var ligeledes smilende, da han onsdag formiddag i Brøndby tog fat på næste fase af kvalifikationen frem mod EM i 20202, hvor der blandt andet også skal spilles fire kampe i Parken på Østerbro i København.

Åge Hareides mine var også mere alvorlig, da han på storskærm gennemgik de passager, der kostede mål i 3-3-kampen i Schweiz, og samtidigt fremhævede de øjeblikke, som udløste point i et opgør, Hareide kaldte »en mærkelig kamp«.

Comeback til to og Parken

Landsholdet står foran to hjemmekampe mod Irland og Gibraltar og gør comeback i nationalarenaen efter at have spillet de seneste 17 kampe i provinsen eller på udebane.

Comeback i 23-mandstruppen er der også til backen Riza Durmisi (Lazio), der spillede sin 23. og sidste landskamp i marts sidste år og derefter blev vraget til VM-truppen. Daniel Wass fra Valencia er også med igen.

»Han er meget tilfreds med at være tilbage«, siger Hareide omkring Wass’ comeback.

Daniel Wass blev også siet fra til VM i 2018 og har siden været på kant med landstræneren. Den kreative midtbanemand har spillet 16 landskampe med seneste optræden i 1-1-mødet med Tjekkiet i efteråret 2016. Wass havde derefter svært ved at indordne sig under landstræneresn taktiske dispositioner.

»Det er bare ikke ham, der vælger den slags. Det er mig. Spillerne må forstå det«, sagde Åge Hareide til Politiken.

Yderligere en spiller vil blive udtaget 31. maj, oplyser landstræneren.

Til mødet med irerne og mikronationen fra den den iberiske halvøs sydlige spids har Åge Hareide udtaget følgende spillere: