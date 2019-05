Danmark bliver vært for ishockey-VM sammen med Sverige

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton: Sudirman Cup 19.00 Håndbold: Odense-København (k) 5.00 Badminton: Sudirman Cup TV3 Sport 10.00 Motorsport: Porsche Super Cup 11.25 Formel 2: Monacos Grand Prix TV3 Max 11.30/15.30 Golf: Made in Denmark Eurosport 1 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.30 Cykling: Tour de l’Ain Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 14.00 Tennis: Geneva Open (m) 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge Vis mere

Ishockey: Danmark bliver vært for mændenes VM i 2025 sammen med Sverige. Det oplyser Danmarks Ishockey Union fredag (DIU) på sin hjemmeside. Sverige har netop præsenteret de to landes samarbejdsaftale på Det Internationale Ishockeyforbunds, IIHF’s, kongres i Bratislava. Nu mangler blot den formelle godkendelse, som sker på en af de kommende IIHF-kongresser, oplyser DIU. »Det er en kæmpe, kæmpe triumf for dansk ishockey, at vi allerede nu bliver værter for VM igen. Vi rider stadig på momentum fra 2018, hvor vi beviste, at vi som en lille nation kunne klare en stor opgave. Det er helt umuligt at få armene ned. Det er en cadeau til hele ishockey-Danmark og alle de frivillige kræfter, der gjorde et fremragende stykke arbejde ved VM i 2018«, siger DIU-formand Henrik Bach Nielsen til unionens hjemmeside. Sidste år blev VM-kampene i Danmark spillet i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Turneringen samlede de to steder 526.297 tilskuere over 17 dage.

FAKTA Sportsbegivenheder i Danmark De kommende år er Danmark vært for en lang række sportsbegivenheder. Her er et udpluk af de største: European Tour i golf: Made in Denmark i 2019 (afvikles i denne uge)

VM i mountainbike orientering i 2019

EM i kørestolsrugby i 2019

Hold-VM i badminton (Thomas & Uber Cup) i 2020

VM i taekwondo i 2020

EM i fodbold i 2020 (vært for fire puljekampe)

VM i orienteringsløb (sprint) i 2020

EM i kvindehåndbold i 2020 (vært sammen med Norge)

Starten på Tour de France i 2021

VM i kano og kajak (sprint) i 2021

VM i dart i 2021

VM i gymnastik i 2021

VM i mountainbike maraton i 2022

VM i badminton i 2023

VM i kvindehåndbold i 2023

VM i ishockey i 2025 (sammen med Sverige) (Kilde: Sport Event Denmark) Vis mere

Fodbold: Nicklas Bendtner er inden længe fortid i norske Rosenborg, men der skal nok stå klubber klar til at tage imod den danske angriber. Det vurderer den tidligere landstræner Morten Olsen, der havde Bendtner under vingerne i en årrække efter landsholdsdebuten i 2006. »Det tror jeg absolut. Professionel fodbold handler selvfølgelig om det sportslige, men også det økonomiske og timingen i, hvor dyr spilleren er. Der er mange forskellige komponenter, som skaber den helhed. Men jeg tror, Nicklas vil være spændende for visse klubber«, siger Morten Olsen. Når sommerens transfervindue åbner i de fleste europæiske ligaer, vil Nicklas Bendtner være fortid i Rosenborg. Det fortalte Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, torsdag til norske avis Dagbladet.

VM-ishockey: De forsvarende verdensmestre fra Sverige er ude af VM efter kvartfinalen. Svenskerne virkede ellers ovenpå i store dele af torsdagens nordiske duel mod Finland, men en sen finsk scoring og en efterfølgende hurtig scoring i overtiden banede vej for en finsk 5-4-sejr. Dermed øjner Finland VM-metal for første gang siden 2016, hvor finnerne tabte finalen til Canada. Sverige har vundet de seneste to VM-slutrunder, og da Elias Pettersson 25 sekunder inde i anden periode bragte svenskerne på 3-1, lignede ’Tre Kronor’ et godt bud på en semifinalist. Sådan skulle det imidlertid ikke blive. Finland kom på 3-3 blot for at se Sverige komme på 4-3 inden slutningen af anden periode. Det så ud til at blive kampens resultat, men med halvandet minut tilbage af tredje periode udlignede Marko Anttila til 4-4 tæt under det svenske mål. I overtiden spilles der til første scoring, og Sakari Manninen udnyttede på fornem vis et svensk pucktab efter halvandet minut, da han satte fart på skøjterne og scorede sejrsmålet.

Lørdagens semifinaler: Tjekkiet-Canada, Finland-Rusland

Badminton: Ved Sudirman Cup i kinesiske Nanning vandt verdensranglistens nr. 1 Kento Momota fredag 21-18, 21-16 over en ellers velspillende Zii Jia Lee fra Malaysia, og det gav Japan en samlet 3-0-sejr. Dermed er japanerne klar til lørdagens semifinale, hvor Indonesien er modstanderen. Den anden semfinale står mellem Kina og Thailand.

Golf: Spillerne slår i denne uge ud fra en bar under Made in Denmark i Himmerland. På hul 14 skal deltagerne passere en lang bar med øldrikkende tilskuere, mens musikken fra en dj brager løs, inden de til sidst træder ud på et tee-sted, der er placeret på et stillads. Det er turneringens promotor, Flemming Astrup, der er kommet på idéen, som flere af spillerne allerede roser. »Det svarer lidt til, at man som tilskuer får lov til at stå nede i spillertunnelen til en fodboldkamp. Det er en drøm, jeg har haft længe, og så tænkte vi – at nu gør vi det. Vi skal turde at tage nogle chancer, og fejler vi, så er det, hvad det er«, siger Flemming Astrup. I forvejen er Made in Denmark blandt spillerne kendt for det ikoniske hul 16, det såkaldte Himmerland Hill, der til tider har samlet op mod 10.000 tilskuere. Søren Kjeldsen, der har været professionel golfspiller i 24 år, synes, at baren med musik og det kunstigt anlagte tee-sted på et stillads holder. »Flemming (Astrup, red.) har gjort det igen. Endnu et nyt tiltag, og det virker hver gang, han finder på noget«, siger Søren Kjeldsen ifølge Ritzau.