Sand og Frederiksen kan kun drømme om ferie, for Brøndby skal hente spillere - og Larsson må være på blokken

Niels Frederiksen elsker sit arbejde, men glæder sig nok også til, at det bliver jul. Der er godt nok længe til, men det bliver altså ikke før langt inde i december, at han endelig kan holde lidt fri og puste ud efter det mest hektiske fodboldår i karrieren. Mens superligaspillerne holder ferie og lader op til næste sæson, er 48-årige Frederiksen ved at forberede sit U21-landshold til EM-slutrunden i Italien. Det skal han koncentrere sig om frem til formentlig slutningen af juni. Samtidig må han have Brøndby i tankerne hver dag. Det har han vist haft længe, for han har fortalt os, at han har haft løbende samtaler om jobbet med klubejer Jan Bech Andersen og sportsdirektør Ebbe Sand i tre-fire måneder.