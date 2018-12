Klublegende: Brøndbys akademi er for dårligt til at udvikle talenter Spilleren med fleste førsteholdskampe for Brøndby, Bjarne Jensen, giver Alexander Zorniger ret i, at danske talenter mangler mental styrke.

Det vinder gehør hos en af Brøndbys klublegender, når den aktuelle superligatræner, Alexander Zorniger, savner mental styrke hos klubbens danske talenter og derfor skrev historie med 11 udlændinge i startopstillingen mod Hobro søndag aften.

»Jeg vil sige to ting. Et: Brøndbys akademi, hvor unge talenter skal udvikles og uddannes, er ikke godt nok. Der kommer for få spillere med kvalitet ud af arbejdet med de unge. Jeg taler ikke så meget om det tekniske, men om det mentale. To: Derfor har Zorniger ret, når han siger, at mange danske spillere er ikke mentalt robuste nok. De har ikke den mentalitet, der skal til«, mener Bjarne Jensen, der har klubrekorden med 556 kampe på Brøndbys førstehold fra 1976 til 1992.

»De kan sagtens begå sig i den danske andegård. Hvis de skal konkurrere med dygtige udlændinge, har de det svært. Fordi udlændingene, de ofte er oppe mod, er udlændinge, der vil slå ihjel for at få en plads på holdet«, understreger han og remser op:

»Vi kan tage Christian Nørgaard, Frederik Rønnow og Andrew Hjulsager, FCN-spillerne Marcondes og Ingvartsen og måske også nævne Andreas Cornelius og flere andre og konstatere, at de ikke har slået til, når de er kommet til udlandet«.

Bjarne Jensen savner i den forbindelse bedre rådgivning af talenterne.

»Jeg vil så også sige, at for mig er der lavet meget enormt dårligt agentarbejde i forbindelse med salg af unge danskere til udenlandske klubber. Agenterne har en stor del af skylden for, at mange af dem ikke får meget spilletid. Agenterne burde jo finde den rette hylde til spillerne, og det er oplagt, at det ikke er sket i mange tilfælde«, siger han og ærgrer sig over situationen i spillertruppen på den københavnske vestegn.

»Som gammel Brøndby-spiller ville jeg da gerne se 11 spillere fra klubbens akademi på førsteholdet, selvfølgelig. Men Zorniger har helt klart en pointe i sin vurdering af danske spillere«, siger Bjarne Jensen.