Brøndbys historiske hold uden danskere sikrer den tredje sejr i træk Simon Tibbling blev matchvinder, da Brøndby mod Hobro holdt nullet for tredje kampe i træk.

Når resultatet er glemt, tilskuerne er blevet tørre og kampen bare er en af de mange tusinde andre i Superligaen, vil Brøndby-Hobro alligevel stå tilbage som en milepæl i den danske fodboldhistorie.

Efter syv gange i denne sæson at have været tæt på med en enkelt dansker, satte Brøndbytræner Alexander Zorninger den ultimative rekord ved for første gang nogen sinde at nominere en startopstilling uden én eneste dansker.



Med sommerens salg af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard havde Brøndby mistet et par danske stamspillere, og da Lasse Vigen Christensen så var karantæneramt, Kasper Fisker på bænken og Uffe Bech sat helt uden for mod Hobro, kom Brøndbys hold til at bestå af 4 spillere fra Tyskland, 2 fra Kroatien, 2 fra Sverige og 1 fra Finland, Polen og Kosovo.

Den slags detaljer lever tilhængerne med - så længe holdet vinder. Og det gjorde Brøndby mod Superligaens bundhold, der i øvrigt stillede med 7 danskere suppleret af holdkammerater fra Norge og USA samt Frans Dhia Putros, der er født og opvokset i Danmark, men i år har fået debut på Iraks landshold.

1-0 blev det i Brøndbys sjette sejr i træk over Hobro, der ellers vandt de første fire indbyrdes kampe mod Brøndby, men resultatet var stærkt misvisende i forhold til det generelle kampbillede, der var temmelig ensidigt.

Da Simon Tibbling profiterede af den forløbne uges forberedelser sent i første halvleg førte Brøndby 12-0 i afslutninger og 5-0 i hjørnespark for lige at illustrere hjemmeholdets totale dominans.



Zorninger fortalte inden kampen, at Brøndby havde fokus på at spille hurtigt og med mange sideskift samt at vinde andenboldene, og det var netop en returbold fra forsvaret, svenskeren elegant kontrollerede og helflugtede fladt i kassen til det forløsende åbningsmål.

Brøndbys dominans fortsatte efter pausen, men det ændrede en dobbeltudskiftning, da Allan Kuhn sendte et par udlændinge på banen. Med Edgar Babayan og Pål Alexander Kirkevoll i front blev Hobro langt bedre, og nordmanden sparkede lige på Marvin Schwäbe på Hobros første reelle afslutning i kampen.

Det blev til i alt 3 afslutninger fra Hobro - mod Brøndbys 22 - men den tyske målmand holdt nullet for tredje kamp i træk, og efter nederlagene til FC Midtjylland og FC København er Brøndby med tre sejre i træk med sammenlagt 5-0 kravlet pænt tilbage indenfor i varmen i top-6.

»Det begynder at ligne det gamle Brøndby igen. Nu vinder vi jo kampe«, sagde den svenske matchvinder, Simon Tibbling, til 3+ efter at have scoret sit første Superligamål i denne sæson.

Zorniger var ikke udpræget tilfreds med sit holds indsats, men i høj grad for resultatet og de seneste kampes spillemæssige fremgang.

»Vi kontrollerede dem med vores offensive kvaliteter, men nogle gange handler fremgang om resultater og nu har vi holdt nullet i tre kampe«, påpegede den tyske træner overfor 3+.